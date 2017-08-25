В подготовку Междуреченска ко Дню шахтера вложено более полутора миллиардов рублей

Более 1,6 млрд рублей было направлено на подготовку Междуреченска к принятию мероприятий в честь 70-летия Дня шахтера. На эти деньги было отремонтировано и благоустроено более 200 объектов.

К празднованию Дня шахтера в кузбасском Междуреченске провели масштабное благоустройство. На это из всех источников было выделено более полутора миллиардов рублей, отчитались в администрации Кемеровской области. «КС» уже писал о традиции каждый год определять какой-либо город центром для мероприятий Дня шахтера. Получивший этот статус город получает дополнительные средства на благоустройство и ремонт. Деньги предоставляет как область, так и сам город, а также угольные компании.

В Междуреченске в этом году выполнили капремонт 10 км дорог, привели в порядок 55 фасадов, облагородили городские памятники и благоустроили зеленые зоны и создали одну новую зону отдыха «Аллея сказок». В отчете говорится, что проведен капитальный ремонт педиатрического отделения центральной горбольницы, детского сада и спортивно-культурного комплекса «Кристалл». Также ремонт был осуществлен в восьми образовательных учреждениях и детских лагерях. Капремонт затронул и местный ЗАГС, где в день его открытия прошли свадебные церемонии 45 пар.

«Завершили капитальный ремонт дворца культуры «Распадский», где сегодня прошел прием ко Дню шахтера. ДК стал доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавили представители администрации.

Более 217 млн рублей потребовало строительство двухуровневой развязки, которая теперь соединяет Восточный и Западный районы. Строительство велось на протяжении десяти лет.

«С 2008 года из-за нехватки средств местного бюджета строительство развязки превратилось в «долгострой». В 2013 году по решению губернатора Амана Тулеева работы на объекте возобновились. В 2016 году объект был включен в уникальную губернаторскую программу — областной День шахтера», — рассказали в пресс-службе.

В следующем году областные торжества по случаю профессионального праздника горняков будет принимать Таштагол. Символ праздника был передан главе Таштагольского района Владимиру Макуте во время торжественного приема в Междуреченске.

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