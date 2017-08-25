За полгода в Белокурихе построят стадион на 15 тыс. зрителей

В пресс-службе сети санаториев «Курорт Белокуриха» сообщили, что компания уже передала администрации курортного города землю, где через полгода будет построен крупный стадион.

На 10-15 тыс. зрителей в скором времени возведут стадион в Белокурихе. Компания «Курорт Белокуриха» для этого безвозмездно передала в собственность городской администрации земельный участок площадью 5 га. Сейчас участок представляет собой незастроенное ничем поле. Когда через полгода власти построят здесь стадион, то в феврале на нем проведут зимнюю олимпиаду малых городов Алтайского края.

В сети санаториев объясняют, что в курортном городе не хватает спортивных объектов, а действующий городской стадион уже не соответствует многим параметрам. В перспективе новый стадион станет частью большого микрорайона.

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