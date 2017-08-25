Обсуждение вопроса мусорной концессии в Новосибирске по накалу страстей и протестных настроений прочно занимает второе место после темы с повышением тарифов на ЖКХ. После череды пикетов, в суд начали поступать заявления о признании концессии ничтожной. Намерены ли в правительстве НСО расторгать спорный документ с концессионером — «Экологией Новосибирск», кто может прийти в регион и заняться мусорным вопросом, и может ли этой компанией стать госкорпорация «Ростех», выяснял «КС».

Строительство высокотехнологичных предприятий по обращению с мусором — требование не только времени, но и федерального закона. Согласно 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» каждый регион должен разработать территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и внедрить высокотехнологичные предприятия по обработке мусора. В результате правительство НСО в июле 2016 года заключило с компанией «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение на строительств двух мусоростортировочных заводов в с. Раздольное и Верх-Тула Новосибирской области. Общая мощность предприятий составляет 800 тыс. тонн в год, что по замыслу разработчиков охватывает до 90% всех ТКО региона. Изначально в правительстве даже не собирались обсуждать этот документ с заксобранием Новосибирской области, но парламентарии настояли. После изучения концессионного соглашения депутатами выявилось много спорных и главное невыгодных условий для области.

«КС» посвятил этой теме немало материалов. В частности, областных депутатов насторожило обязательство Новосибирской области по выплате неустойки ООО «Экология-Новосибирск» в размере 120 млрд руб. в случае падение доходности предприятия ниже 9%. В свою очередь общественников не устроило расположение объекта в с. Раздольном — активизировалась инициативная группа «Защитим реку Издревая». Высказывают сопротивление по этому поводу и НАПО имени Чкалова, посольку запроектированный мусороперерабатывающий комплекс в Раздольном попадает в 15-километровую защитную зону вокруг аэродрома. Скопление птиц вокруг полигона может угрожать эксплуатации взлетно-посадочной полосы.

Концессионер не принял предъявленные претензии и представил свое видение ситуации. На время борьбы с повышением тарифов ЖКХ накал страстей вокруг концессионного соглашения на строительство двух мусоросортировочных комплексов поутих, но затем разгорелся с новой силой.

Летом текущего года против концессии прошла череда пикетов. В середине августа в суд начали поступать заявления. Так в арбитражный суд Новосибирской области с целью признать соглашение недействительным обратилось новосибирское отделение партии «Яблоко». По информации «КС», общественники также готовятся подать документы в суд. Помимо исковых заявлений в это же время группа депутатов горсовета Новосибирска направила на имя прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг заключенного концессионного соглашения.

«КС» решил выяснить насколько таким положением дел обеспокоен концендент, то есть правительство Новосибирской области, и кто может реализовать проект в случае расторжения концессии, поскольку в кулуарах правительства региона зазвучало название госкорпорации «Ростех». По данным источников «КС», госкорпорация может предложить региону реализацию проекта мусороперерабатывающего предприятия стоимостью 24 млрд руб.

Заместитель председателя комиссии по строительству, жилищно-коммунальным комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, который возглавляет рабочую группу, анализирующую концессионное соглашение, регулярно принимает участие в заседаниях, посвященных этому вопросу вместе с членами правительства, но пока не видит в правительстве желания расторгать концессионное соглашение. «На рабочих группах у нас сейчас идет долгая и нудная борьба под названием «трактование разных пунктов закона», – делится он своими впечатлениями.

Как и все опрошенные «КС» собеседники, Вадим Агеенко уверен, что концессию надо расторгать. «Какие-либо изменения вносить нельзя, потому что УФАС по Новосибирской области заявило однозначно о невозможности внесения поправок в существенные условия концессии. Возможно, даже опротестуют подписанные допсоглашения, так как эти соглашения нельзя было подписывать в силу того, что не было таких явлений как форсмажор, нет нормативного акта субъекта федерации, который не позволяет выполнить существенные условия соглашения, отсутствует и решение суда», – объясняет депутат свою позицию. И тут же добавляет, что внесенные поправки носили «декоративные характер», в то время как изменение срока ввода мусоросортировочных комплексов «Экологией-Новосибирск» осталось незамеченным. Теперь предприятие в Раздольном должно быть построено не в четвертом квартале 2017 года, а в четвертом квартале 2018 года. Такая же ситуация с объектом в Верх-Туле, ввод которого также сдвинулся на год, с 2018 года на 2019 год. При этом оснований для переноса срока ввода объекта нет», – возмущен Вадим Агеенко.

«В результате непонятно, что же мешало концессионеру построить объекты в заявленный срок? Эта ситуация похожа на строительство Бугринского моста. Тогда в конкурсе победило АО «Сибмост», но при этом предприятие занизило срок исполнения и объем инвестиций. А что в итоге? При помощи допсоглашений компания отыграла цену», – проводит аналогии парламентарий.

«На сегодня единственное верное решение – отменить концессионное соглашение. И считаю, что этот документ необходимо подписать до 29 августа, когда в рамках «Городской ассамблеи» пройдет конференция, где обсудят тему концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов. И сделать это необходимо, для того, чтобы опять тысячи людей не вышли на митинги», – говорит заместитель председателя комитета по бюджетной политике законодательного собрания Новосибирской области Юрий Зозуля.

«До мусорной концессии и концессии на строительство четвертого моста у нас был город Дромадер – одногорбый верблюд, а в случае реализации этих соглашений станет город – Бактриан – двугорбый. Не надо это ярмо вешать на шею области. При этом сроки, прописанные к концессиях, просто эпические: 25 и 40 лет», – присоединяется начальник МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко. Кстати, Валерий Науменко, уже находясь в статусе руководителя муниципального учреждения, также был замечен на одном из пикетов против мусорной концессии 21 августа. Свое присутствие он объяснил так: «В акции я принял участие, поскольку фонтан и сквер, где проходил пикет, находятся в зоне моей материальной ответственности, к тому же поступил сигнал о том, что фонтан может быть запенен». По словам бывшего депутата, подобные случаи мелкого хулиганства в последнее время участились.

«Концессионеру также следует отказаться от каких-либо претензий к области. И все эти неуклюжие попытки «накрасить губы» документу, пытаясь его как-то подретушировать, крайне несостоятельны. Мне это соглашение напоминает пакт о капитуляции Германии. Ничем другим я не могу объяснить капитуляцию Новосибирской области с наличием финансовых обязательств на 120 миллиардов рублей перед компанией с 10 тысячами рублями уставного капитала. При этом компания не несет никаких обязательств и только обещает построить предприятия, не предоставляя ни одного документа, подтверждающего свою финансовую состоятельность. И это не вдаваясь в подробности, дальше – хуже», – возмущен Юрий Зозуля.

Сжечь!

Как стало известно «КС», с целью внедрить высокотехнологичный проект в сфере обработки ТКО в Новосибирске может появиться госкорпорация «Ростех». Компания намерена построить завод по переработке и сжиганию отходов стоимостью 24 млрд руб. Впрочем, у собеседников «КС» по этому поводу информации нет.

«Относительно проекта «Ростеха» мне пока ничего неизвестно. В случае же с «Экологией-Новосибирск» можно говорить только об одной современной технологии – осваивание денег. Необходимо начинать внедрять мусоропереработку и в первую очередь приучить население к раздельному сбору мусора», – считает Валерий Науменко.

«Первый раз от вас слышу об инициативе «Ростеха». Но если смотреть с экономической точки зрения, то если есть предложение за 1,5 или за 2,5 миллиарда рублей, то зачем тратить 24 миллиарда? Пока мне кажется, что эта лишь спекуляция на этой теме. В любом случае я уверен, что кто бы ни пришел вряд ли он в такой ультимативной форме предъявит требования к бюджету области», – отвечает Юрий Зозуля.

Говоря об альтернативных решениях проекту ООО «Экология-Новосибирск» сразу несколько собеседников назвали разработку новосибирского ученого, генерального директора ООО «Огненные технологии» Геннадия Багрянцева. По его технологии в мире уже работают порядка 140 предприятий по сжиганию ТКО не только в России, но и за ее пределами – в Корее и Китае. Реализуется эта технология и в Новосибирской области, в Коченево, правда, используется она для сжигания особо опасных отходов. Именно эта система и будет представлена на конференции, посвященной заключенному концессионному соглашению по строительству мусоросортировочных заводов, которая пройдет 29 августа в рамках «Городской ассамблеи».

Накануне мероприятия корреспондент «КС» побеседовал с директором этого предприятия – ООО Спецзавод «Квант» — Тимофеем Федоровым.

«Для обращения с ТКО особо придумывать ничего не нужно, стоит обратить внимание на мировую практику. Прежде всего, необходимо наладить раздельный сбор мусора и вторсырья от населения в местах его накопления на мусоросборочных площадках возле домов и найти альтернативные места для захоронения отходов для того, чтобы снять острую проблему с переполненными полигонами, которые сейчас работают вопреки действующему законодательству, как, например на Гусинобродском шоссе и рядом с Хилокским рынком, — рассказывает Тимофей Федоров. — Основной объем полезных фракций как раз будет отбираться при раздельном сборе и перед захоронением отходов их нужно будет только досортировать», – раскрывает суть технологии бизнесмен. Таким образом, по словам Тимофея Федорова, отпадет необходимость строить «эти огромные дорогостоящие предприятия», так как полезных фракций на этом этапе останется в минимальном объеме. Впрочем, продолжать хоронить отходы относительно безопасным способом долго не получится, через 20-30 лет новые полигоны начнут переполняться и они вновь окажутся препятствием для развития близлежащих территорий, говорит он. По мнению директора ООО Спецзаввод «Квант», необходимо заниматься внедрением термических технологий переработки отходов. «Для этого в России, в частности и Новосибирске есть и научная база, и производственные мощности для строительства заводов, и главное централизованная система теплоснабжения. В Москве, Казани и Московской области принятыименно такие решения проблемы. Уже подобраны площадки для строительства мусоросжигающих заводов, а реализацией проектов занимается одна из «дочек» «Ростехнологий»», – упоминает все-таки госкорпорацию Тимофей Федоров.

Говоря о проекте по обращению с ТКО для Новосибирской области, собеседник «КС» говорит, что на текущий момент для региона совместно с научной группой в СО РАН разработан проект мощностью 200-250 тысяч тонн в год, по подсчетам разработчиков примерно такой объемов ТКО образуется в левобережной части Новосибирской агломерации. «На реализацию проекта, который подразумевает на первом этапе строительство мусороперегрузочной станции с сортировочной линией и современного полигона, и на втором этапе строительство одного-двух заводов термической переработки отходов потребуется по приблизительным подсчетам 3,5-4 миллиарда рублей, без учета стоимости создания инфраструктуры по передаче тепловой энергии потребителям», – отмечает директор ООО Спецзавод «Квант».

На реализацию первого этапа понадобится порядка 1,5 миллиарда рублей и 1,5-2 года, а на строительство термических мощностей – 4-5 лет, так как необходимо отработать механизм передачи полученной тепловой энергии потребителям, поясняет более длительные сроки второго этапа Тимофей Федоров.

Комментируя экологическую составляющую, а именно то, что строительство мусоросжигающих заводов вызывает среди населения всплеск протестных настроений в виду ухудшения экологической обстановки, бизнесмен апеллирует к опыту зарубежных стран. «Мировая практика показывает, что, например, мусоросжигающий завод можно расположить в центре Вены. В Монако он расположен в непосредственной близости от княжеского дворца. Порядка 15 МСЗ работают в городской черте Парижа. А такие страны как Швейцария, Бельгия, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Австрия вообще не имеют свалок – все отходы, не годные для переработки, сжигаются», – приводит примеры Тимофей Федоров.

«КС» продолжит следить за развитием событий. Как стало известно 25 августа, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий накануне конференции по вопросам обращения с коммунальными отходами, организованной «Городской ассамблеей», проведет по рассматриваемому вопросу специальное совещание уже 28 августа.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter