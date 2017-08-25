В Новосибирске скончался известный ученый-экономист Константин Вальтух

В среду, 23 августа на 86-м году жизни скончался известный сибирский ученый, советник РАН Константин Вальтух. Об этом сегодня сообщили в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске из жизни ушел экономист и профессор Константин Вальтух. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким Константина Вальтуха, его коллегам и ученикам.

«Сибирская наука потеряла выдающегося ученого. Работы Константина Куртовича сыграли существенную роль в развитии общей экономической теории, он предложил концепцию современной стратегии возрождения российской экономики на основе спасения и дальнейшего развития индустриального потенциала нашей страны», — говорится в соболезновании.

Константин Вальтух родился в 1931 году в Москве, где в 1954 году Московский государственный экономический институт. После окончания института работал в плановых органах Горно-Алтайской автономной области, Калужской области, в Институте экономики АН СССР. В новосибирский Академгородок Константин Куртович приехал в 1962 году и с тех пор остался в Новосибирске.

«Теплые воспоминания о выдающемся ученом-экономисте, чьи работы стали достоянием российской и мировой науки навсегда останутся в сердцах коллег и многочисленных учеников. Мы скорбим вместе с его близкими, единомышленниками, вместе со всеми, кому довелось работать с ним, кому он дал путевку в жизнь. Светлая память!», — почтил память Константина Вальтуха глава города.

В СО РАН ученый проработал более полувека. Имеет награды: ордена «Знак Почета», «Дружбы», медали «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Прощание с Константином Вальтухом пройдет в субботу, 26 августа, с 13:00 до 14:00 в Новосибирском крематории (ул. Военторговская, 4/1).

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