В Новосибирске не утихают скандалы вокруг подстанции «Новая Академическая». Депутаты Законодательно собрания Новосибирской области считают, что вводу энергообъекта «противодействует» непосредственно начальник департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО) Роман Шилохвостов. Парламентарии уже направили по этому поводу письмо первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову. Также в Заксобрании обсуждают возможность поднятия на сентябрьской сессии вопроса об увольнении Романа Шилохвостова с занимаемой должности.

Как стало известно «КС», в Законодательном собрании Новосибирской области крайне недовольны деятельностью начальника ДИЗО Романа Шилохвостова. На этот раз возмущение парламентариев вызвала ситуация вокруг ввода подстанции «Новая Академическая».

Напомним, что уже более 5 лет с момента строительства энергообъект так и не могут ввести. Сложность с подстанцией «Новая Академическая» заключается в том, что земельный участок (0,7 га), на котором она построена, находится в федеральной собственности. Правительство Новосибирской области, вложившее средств в ее строительство, требовало передать этот участок региону — только в этом случае станция может быть запущена. Стоит отметить, что подстанция обеспечивает теплом жителей Академгородка. В 2012 году СО РАН обратилось в арбитражный суд и потребовало снести объект, так как разрешение на его строительство не было получено. Тогда управление капитального строительства Новосибирской области направило встречный иск о взыскании 330 млн руб., израсходованных на строительство. Суд отказал обоим заявителям. Помимо затраченных 330 млн руб., на ввод объекта требуется еще 120 млн руб.

Для решения проблем с подстанцией в Заксобрании Новосибирской области в конце июня текущего года была создана рабочая группа. Она подготовила алгоритм запуска подстанции, одним из пунктов которого значилась передача объекта вместе с землей в уставной капитал ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», а затем в управление энергетики и водоснабжения СО РАН.

Проект решения был направлен в правительство, откуда через 1,5 месяца пришел ответ за подписью Романа Шилохвостова (копии документов имеются в распоряжении редакции «КС»). Изучив протокол заседания рабочей группы начальник ДИЗО ответил, что «завершение строительства и ввод подстанции в эксплуатацию невозможен без передачи земельного участка», ссылаясь при этом на протокол рабочего совещания при полпредстве. Также чиновник указывает, что процедура передачи подстанции «в пользование конкретному лицу, без проведения конкурентных процедур» вызывает сомнение. В завершение начальник ДИЗО отмечает, что вводу подстанции в эксплуатацию препятствует «субъективное нежелание СО РАН» подписывать проект соглашения между правительством и «Сибирским территориальным управлением федерального агентства научных организаций» (СТУ ФАНО). Согласно этому проекту, энергообъект запрещается приватизировать и отчуждать из собственности региона.

В Заксобрании НСО, по информации «КС», крайне возмущены таким ответом. Но поскольку претензии к работе чиновника у парламентариев были и ранее, причиной этому послужил ряд проверок КСП по Новосибирской области. Так контрольно-счетная палата выявила нарушения в деятельности ДИЗО и технопарка, в результате чего Дмитрий Верховод был снят с должности генерального директора Академпарка. Нарушения были найдены и в работе областного БТИ.

В результате в законодательном органе направили письмо на имя первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. В обращении говорится о том, что Роман Шилохвостов не только затягивает процесс обсуждения механизмов по вводу в эксплуатацию подстанции, но и противодействует предложенным территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом региона вариантом решения проблемы, в частности, регистрации подстанции в АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Также депутаты собираются вынести на ближайшую сессию Заксобрания НСО вопрос о несоответствии Романа Шилохвостова занимаемой должности.

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