Обувная отрасль — одна из тех сфер российский экономики, которая шагает в ногу с современными трендами. Так, ряд фабрик на данный момент уже автоматизировано, в производстве они используют новые материалы и разработки. Как изменился рынок в части стилевых предпочтений и о чем производителям нужно задумываться сейчас, чтобы быть актуальными завтра, рассказал «КС» шеф-дизайнер ГК «Обувь России» ТОМАС ФРАНК.

— Томас, насколько, по вашим наблюдениям, изменил обувной рынок в России и Европе экономический кризис?

— Экономический кризис в европейских странах выразился в том, что потребление обуви на данный момент не растет. Однако отмечу, что в сравнении с российским рынком оно находится на достаточно высоком уровне — 4–5 пар обуви в год (по данным World Footwear Yearbook-2016). В России в кризис потребление сократилось с трех до почти двух пар в год, сейчас потребление начинает постепенно восстанавливаться. Есть различия и в средствах, которые потребители тратят на обувь. Так, по данным немецкой исследовательской компании Marketmedia24, в 2015 году в Германии эта сумма в среднем составляла 250 евро в год, в России — 79 евро. Таким образом, у российского обувного рынка есть большой потенциал для дальнейшего роста.

Что касается особенностей отрасли, основная тенденция — продолжающийся активный рост рынка интернет-торговли. В Германии, согласно данным Федерального союза немецких обувных розничных сетей, в 2016 году на онлайн-продажи приходилось около 15% всех покупок (в России, по данным «РБК. Исследования рынков», доля онлайн-продаж в fashion-ритейле в среднем составляет 5%. — «КС»). Помимо этого, крупные сетевые ритейлеры, такие как Zara, H&M продолжают усиливать собственные позиции на рынке, вытесняя неорганизованную обувную розницу. Сейчас для того, чтобы успешно развивать обувной бизнес, необходимо иметь четкую концепцию магазина — ассортимент, ценовой сегмент, стилевая направленность. Бренды, работающие без четкого позиционирования, на данный момент имеют значительно меньшие шансы на успех.

— Какие модели, цвета, формы обуви вышли за последние несколько лет на первый план?

— Безусловно, с каждым годом укрепляет свои позиции стиль casual (повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность. — «КС»). Все больше потребителей предпочитают такие бренды, как Adidas, Nike, они перестали быть исключительно спортивными. Теперь это марки, заточенные в том числе под повседневный street-style (уличный стиль одежды. — «КС»). Более того, на данный момент отчетливо прослеживается тенденция, что такие бренды, как Valentino, Chloe, прерогатива которых — элегантная модельная обувь, также используют в своих коллекциях детали и образы street-style. К примеру, это могут быть прогулочные кроссовки, но с дорогостоящей фурнитурой.

Основной тренд моды последних лет — повсеместное распространение стиля casual в коллекциях как недорогой, так и люксовой обуви. Эта особенность одинаково характерна как для Европы, так и для России. Сегодня в моде нет четкого разделения на спортивный и элегантный стиль, все миксуется между собой. Можно спокойно надеть кроссовки с костюмом или роскошным платьем или украсить спортивную обувь дорогими камнями. И такой стиль пользуется спросом! К примеру, продажи обуви casual показывают рост, в том числе у брендов ГК «Обувь России».

На этом фоне, конечно, несколько «уходит в тень» модельная обувь на каблуке, если мы говорим о масс-маркете. У люксовых же марок продажи данного сегмента держатся на традиционно высоком уровне.

— В обувной отрасли вы работаете уже более 25 лет. Как меняются технологии производства обуви? Какие новые разработки, материалы появились в обувном бизнесе?

— Прежде всего это использование автоматизированного оборудования в производстве. В России есть фабрики, уровень автоматизации которых соответствует мировому, здесь в том числе речь идет и о предприятии «Обувь России». За границей также используется оборудование марок Orisol и Desma. Со временем компьютеризируется и работа дизайнера: с помощью различных программ сейчас можно досконально и четко прорисовать будущую модель и сразу передать ее на производство конструкторам и технологам, не изготавливая предварительно образец из картона.

Если говорить о новых разработках, продолжают активно совершенствоваться синтетические материалы для производства обуви. По качеству они сегодня не уступают натуральным, при этом зачастую более удобны в носке и долговечны. Мировоззрение потребителей, особенно молодого поколения 15–25-летних, кардинально меняется — большинство выбирает модную, удобную, практичную обувь, при этом из чего она сделана, для них не имеет большого значения.

Именно на данное поколение будет работать обувная индустрия в ближайшем будущем, производителям не стоит забывать об этом. Я вырос на идее, что хорошая обувь делается из натуральной кожи, и я не изменил своего мнения. Поэтому, думаю, вряд ли и нынешнее поколение, которое обращает меньше внимания на натуральность материалов, будет мыслить иначе спустя 15–20 лет. Хотя, конечно, в России, где достаточно холодная зима, натуральные кожа и мех будут более востребованы.

— Но бизнесмены по-прежнему предпочитают обувь из натуральной кожи. Это своеобразный показатель статуса.

— Согласен. Бизнесмены по-прежнему предпочитают обувь из натуральной кожи, как в Европе, так и в России. Однако на мировом рынке за последние несколько лет из-за роста цен на сырье себестоимость производства обуви из натуральной кожи увеличилась, и, как следствие, ее доля в общем масштабе мирового обувного производства снижается. Кроме того, сейчас натуральную кожу все больше используют для производства автомобилей, мебели, доля обувного производства на рынке кожевенного сырья уменьшается.

— Томас, как отразятся современные обувные тенденции в текущих осенне-зимних и весенне-летних коллекциях брендов, которые разрабатываются под вашим руководством?

— Трендовые цвета осени-зимы 2017–2018 — традиционный черный и коричневый, а также матовые, природные цвета. Весной и летом остромодными станут металлические детали на обуви, отделка в виде камней, бусин, аккуратных бантов, а также цвет металлик. Из материалов в моде будет атлас. Из него может быть изготовлен полностью верх обуви или какая-то ее часть. По-прежнему будут актуальны эспадрильи с отделкой подошвы плетеным материалом. Эта модель в моде уже два года, и в ближайшее время, считаю, останется популярной, потому как на фоне других моделей обуви эспадрильи к тому же достаточно демократичны в цене. Безусловно, эти тенденции отразятся в новых коллекциях. Преимущественно в женских, конечно, у мужчин все гораздо стабильнее! (Улыбается.)

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