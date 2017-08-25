Глава Кемеровской области Аман Тулеев поздравил горняков с профессиональным праздником в видеообращении, сообщает его пресс-служба.

Впервые за 17 лет глава Кузбасса Аман Тулеев не принимает участия в торжественном приеме по случаю празднования Дня шахтера в регионе. В этом году столицей празднеств стал Междуреченск. Традиция каждый год определять какой-либо город центром празднеств введена Тулеевым в 2001 году. Благодаря этому город получает дополнительные средства из бюджета на благоустройство.

На приеме в Междуреченске присутствовали заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Чернов, мэр Междуреченска Сергей Кислицин, главы шахтерских городов, руководители угольных компаний, лидеры профсоюзов, священнослужители, ветераны, горняки. Аман Тулеев же, недавно вернувшийся из Москвы после продолжительной реабилитации, не смог приехать на прием, но поздравил шахтеров с профессиональным праздником в видеообращении. День шахтера губернатор назвал «самым главным праздником» для региона и отметил успехи угольной отрасли. Он также напомнил об истории праздника, утвержденного в 1947 году.

«Успехи угольной отрасли, не побоюсь этого слова, громадные. Мы полностью реформировали угольную отрасль. Из убыточной и дотируемой она стала эффективно работающей», – сказал Аман Тулеев.

По оценке губернатора, отрасль стала безопаснее: в 27 раз снизился уровень смертельного травматизма, однако это все равно «недопустимо много» и необходимо дальше повышать безопасность труда.

Как сказал на приеме и.о. губернатора Владимир Чернов, в 2016 году собственники угольных предприятий вложили в безопасность 4,3 млрд рублей, и в этом году уровень инвестиций сохранится. Относительно планов развития углепрома, Чернов сообщил, что в ближайшие шесть лет регион планирует пустить в работу семь экологически безопасных обогатительных фабрик общей годовой производственной мощностью 24,5 млн тонн.

Ранее «КС» писал, что президент России Владимир Путин отметил вклад кузбасского губернатора в развитие угольной отрасли страны.

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