В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о невыплате зарплаты сотрудникам ПАО «Сибнефтегеофизика». Гендиректор предприятия предстанет перед судом.

Следственные органы СК РФ по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ПАО «Сибнефтегеофизика». Из открытых источников известно, что до ноября 2016 года геофизическое предприятие возглавлял Станислав Лосев. Следствие представило версию, по которой с января по июль 2016 года на предприятии допускалась невыплата зарплаты 386 работникам. Задолженность превысила 50 млн рублей, в то время как на счетах организации средства имелись в достаточном объеме.

«В ходе расследования уголовного дела проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, в том числе выемки бухгалтерских документов ПАО «Сибнефтегеофизика», ряд особо сложных бухгалтерских экспертиз, предметом которых явилось установление обстоятельств расходования обвиняемым находившихся на счетах предприятия в период образования задолженности денежных средств. В более 20 регионах Российской Федерации признаны потерпевшими и допрошены работники организации», — рассказали о ходе расследования дела в пресс-службе управления.

Генеральный директор признал инкриминируемое ему преступление. На его денежные средства в сумме почти 8,5 млн рублей наложен арест. Представления внесены акционерам новосибирского предприятия, в том числе АО «Росгеология» и АО «Геотек».

В мае сотрудники когда-то одного из крупнейших сибирских геофизических предприятий выходили на пикет в Новосибирске. За помощью в возвращении зарплат они обращались к полпреду президента РФ в СФО Сергею Меняйло. Тогда, как сообщил ряду СМИ представитель АО «Росгеология» Антон Сергеев, госкорпорация перевела «Сибнефтегеофизике» 40 млн рублей на погашение долга.

Напомним, на предприятии, признанном банкротом в марте этого года, производится реализация имущества. Как ранее писал «КС», иск о банкротстве «Сибнефтегеофизики» инициировало ООО «Севертранссервис» в связи с задолженностью чуть более 1 млн рублей. В начале сентября на предприятии была введена процедура наблюдения, затем приняли обеспечительные меры, которые были позже заменены. Сумма требований кредиторов превышает 1,6 млрд рублей.

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