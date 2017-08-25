К концу года в Новосибирской области завершится инвентаризация земель сельхозназначения. До настоящего времени работа завершена в половине муниципальных районов области.

В Новосибирской области больше восьми миллионов гектар сельхозугодий различных предназначений. О процессе работы по инвентаризации этих земель, стартовавшей два года назад, рассказал вчера на пресс-конференции министр сельского хозяйства области Василий Пронькин. По его словам, инвентаризация в регионе должна завершиться к концу 2017 года. Уже сейчас в половине муниципальных районов области отчитались о завершении работ. Их результаты показали, что почти пятая часть угодий не вовлечена в сельскохозяйственный оборот. По этому поводу министр указал на необходимость использовать эти земли, потому что «вся земля, способная участвовать в экономическом производстве, должна приносить доходы всем жителям». В прошлом году в оборот было вовлечено 60 тыс. га, а в этом году планируется увеличить этот показатель до 75 тыс. га.

Для более эффективного вовлечения в оборот неиспользованных земель региональный минсельхоз выступил с инициативой с 2018 года включить в государственную программу развития сельского хозяйства области мероприятие по проведению культуртехнических работ на немелиорируемых землях, так как сейчас компенсация затрат действует только на орошаемых или осушаемых территориях.

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