Как стало известно «КС», один из крупных игроков российского рынка реалити-квестов — новосибирская сеть «Квест-Хаус» — объединяется с федеральной сетью «КвестКвест» (QuestQuest). По подсчетам участников сделки, суммарно у нового игрока будет 232 квеста, что почти в 2 раза больше, чем у наиболее известного участника этого рынка — московской «Клаустрофобии».

Реалити-квест — разновидность игр, при которой в замкнутой локации запирается определенное количество человек (от 2 до 5), которым как правило за один час бывает необходимо искать выход из комнаты, решать головоломки, подобрать коды, используя для этого окружающие предметы. Суть игры — выполнить как можно больше целей, определяемых сценарием конкретной локации.

Информацию о том, что «Квест-Хаус» объединяется с «КвестКвестом» (QuestQuest), «КС» подтвердил основатель «Квест-Хауса» Евгений Гришаков.

Сейчас у «Квест-Хауса», по собственным данным компании, 42 квеста в России и за ее пределами (в Эстонии, Египте и Израиле), у «КвестКвеста» — около 190. Суммарно у объединенной компании будет 232 квеста, что почти в 2 раза больше, чем у московской компании «Клаустрофобии», которая является одной из крупнейших игроков этого рынка в России. Также в стадии строительства, по словам участников сделки, находится еще порядка 60 локаций.

В «Квест Хаусе» объясняют мотивы своего шага возможностями более эффективной работы в рамках объединенной компании. «После слияния с «КвестКвестом» мы станем крупнейшей сетью в России и в мире. На каждом направлении у нас будет отдельный сотрудник: Email-маркетолог, директолог, строитель, SMM-щик, у нас будет свой колл-центр. Я уверен, что это верный путь», — пояснил Евгений Гришаков. По его словам, объединение с «КвестКвестом» призвано помочь команде «Квест-Хауса» высвободить ресурсы для развития виртуального направления — VR «Квест-Хаус», которое компания активно развивает последний год и планирует продвигать за границей.

Примечательно, что формально юридические лица не объединяются в ходе сделки. «У нас останется весь бизнес «Квест-Хауса», просто мы переименуемся в «КвестКвест» и будем получать бонусы за счет синергии», — поясняет замысел Евгений Гришаков, добавляя, что речь будет идти о плавном переходе под бренд «КвестКвеста». «Сначала мы будем называться «Квест-Хаус КвестКвест». И постепенно бренд «Квест-Хаус» уйдет. Это немного грустно, но необходимо. Я понимаю, что вместе мы намного сильнее», — поясняет собеседник «КС».

Он ожидает продолжения процессов консолидации на рынке. «Сила объединенных компаний в разделении труда, в расширении поддержки партнеров. Для нас это большой шаг вперед. Уверен, после этого объединения другие компании тоже задумаются об объединениях, которые сделают их сильнее», — считает Евгений Гришаков.

Стоит отметить, что для «Квест-Хауса» это не первая интеграционная сделка. Напомним, что ранее компания по схожей схеме объединилась с новосибирской сетью «Пандорум». Участники рынка считают, что в дальнейшем стоит ожидать его дальнейшей консолидации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как произошедшая сделка изменит расстановку сил на рынке реалити-квестов? Окажет ли она какое-либо значимое влияние на рынок? Каких еще интеграционных сделок можно ожидать на рынке реалити-квестов в ближайшее время? «КС» узнал мнение о сделке основателей двух самых крупных сетей реалити-квестов, основанных в Новосибирске.

Роман Автухов, основатель сети реалити-квестов «выХод»

— Сделка между «КвестКвестом» и «Квест-Хаусом» — это ожидаемый шаг на рынке, если отслеживать актуальную ситуацию и общаться в квест-сообществе на уровне принимающих решение людей. Четвертый год развития рынка кардинально отличается от трех предыдущих. Отмирание одиночек, остановка масштабного строительства, переход к качественному продукту, глобализация и попытки законодательного регулирования. В свете этих признаков рынка очень интересно будет наблюдать за развитием этого шага. И в целом, мы положительно смотрим на подобное поглощение/объединение. Не вижу необходимости различать эти два процесса на данном этапе, главное – результат.

Что касается сделки между «КвестКвестом» и «Квест-Хаусом», то зная специфику каждого из участников этой сделки, на лицо причина и дальнейшие шаги нового большого игрока. А вот насколько они будут эффективны в интернет пространстве, где рынок убивается агрегаторами, и насколько они потеряют в оффлайн-узнаваемости, уйдя от вывески «Квест-Хауса» в некоторых регионах — ответ даст только май 2018 года. Это что касается влияния на любителей квестов. Если же мы берем пласт людей, которым интересны статистические данные, графики и аналитика, то, конечно, это весомое событие на бумаге. Это прецедент существенного масштаба, который должен катализировать подобные процессы как в мелких пропорциях, так, возможно, и в еще более крупных масштабах в ближайшие год-два. Интересно быть частью развития такого рынка.

Каких еще интеграционных сделок можно ожидать на рынке реалити-квестов в ближайшее время? Не называя имен, можно без сомнений сказать, что несколько уверенно чувствовавших себя год назад сетей ищут варианты либо полного выХода из бизнеса, либо объединения с существующими более сильными на данный момент игроками. За последние полгода только к нам присоединилось с десяток квестов других брендов без нашей инициативы. Также есть случаи, когда мы инициировали присоединение того или иного игрока в регионах. И это нормально. Более того, ожидаемо и исключительно верно. Сегодняшний рынок требует точечных инвестиций в развитие либо сильных партнеров (что мы, к примеру, инициировали в Новосибирске), либо новых направлений (как Евгений Гришаков в VR-сегмент). И в качестве одного из инструментов этой политики можно рассматривать объединение с другими игроками на нераскрываемых и выгодных обеим сторонам условиях.

Иван Баскаков, основатель сети реалити-квестов Fantasmia

— Рынок очень молод и находится в начале своего пути, после бурного старта и значительного превышения спроса над предложением на начальном этапе приходит момент баланса, многие игроки выходят из бизнеса, продают свои квесты или делают это через более сложные схемы в несколько этапов. По моему мнению данное поглощение это просто часть схемы выхода из данного бизнеса владельцев Квест-Хауса. Находятся покупатели/инвесторы, которые видят перспективы. И это хорошо, рынок консолидируется.

Весь процесс консолидации долгосрочно должен оказать положительное влияние на рынок, возможно эта сделка подвигнет других крупных игроков работать в данном направлении активнее и далее мы увидим больше подобных сделок, по моему личному мнению конкретно эта сделка вряд ли окажет какое-либо влияние кроме действительно внушающей цифры общего числа квестов на сайте в сети у одной из компаний, но это ещё не говорит ничего о качестве продукта и успешности бизнес-модели в целом.

Мы не собираемся кого-либо поглощать в России на данном этапе, но, к примеру, собираемся строить более 100 собственных высококачественных квестов в Европе в следующем году.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу рынка реалити-квестов Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter