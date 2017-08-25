Некоторые из предпринимателей не верят судебной системе и боятся судебных споров. Причин для этого — множество. Но отдельными из них можно управлять, если взять и изучить статистику рассмотрения интересующей категории дел, что я и сделал в своей авторской колонке.

Одной из таких категорий дел могут являться споры о взыскании убытков.

Продемонстрируем на примере практики Арбитражного суда Новосибирской области за период 27 июля 2016 года по 27 июля 2017 года. Из выборки мы исключили дела, связанные с договором страхования и иски с ценой до 500 тысяч рублей, как представляющие интерес в рамках отдельных исследований.

Так вот, — за указанный период (1 год) было вынесено порядка 181 судебного акта. Общая сумма рассмотренных требований чуть больше 1 млрд. рублей (!). При этом 48 исков были на сумму от 500 тысяч рублей до 1 млн. рублей и 61 иск был на сумму свыше 5 млн. рублей. Два подобных иска, по сути, занимают 60% от всего количества дел.

Обращу внимание, что из всего количества дел суды выносят решения о полном или частичном удовлетворении требований примерно в 62% случаев. При этом, участники процесса обжалуют около трети всех вынесенных судебных актов (31,5%) и процент отмен равен 7%.

Интересно рассмотреть, сколько в денежном выражении приходится на каждые 100 рублей, предъявляемых ко взысканию через суд. В результате вычислений у нас получилось примерно 50 рублей.

Но самое интересное мы обнаружили позже, когда стали внимательнее смотреть результаты по отдельным категориям делам, попавшим в выборку.

Так, в частности, при увеличении цены иска (начиная от 2 млн. рублей) процент отмен судебных актов при их обжаловании вообще исчезает.

Любопытно, что в случае, когда цена иска от 2 млн. рублей до 4 млн. рублей, то на каждые заявленные 100 рублей суд присуждает порядка 80 рублей.

Обнаружили также, что у некоторые судьи удовлетворяют требования в очень часто. Например, семь судей удовлетворяют требования от 75% до 100% случаев. Если же обратить внимание на наиболее часто отказывающих, то там отказы происходят в меньшем диапазоне (от 55% до 80% случаев).

Естественно, что изложенного можно делать различные выводы и предположения. Но я позволю себе остановиться на трех из них.

Во-первых, определение цены в диапазоне от 2 до 4 млн. рублей позволяет повысить размер взыскиваемой в пользу истца суммы.

Во-вторых, распределение дел в суде и определение конкретного судьи, который будет рассматривать дело, может привести к повышению или понижению вероятности положительного результата рассмотрения дела.

В-третьих, повышение цены иска по делу сказывается и на вероятности отмены судебного акта (напомню, она уменьшается вплоть до 0).

Следовательно, предъявлять иски по делам о возмещении убытков стоит. Подобные дела имеют хорошие шансы на успех.