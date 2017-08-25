Красноярская команда Berrywood Family запустила свой первый пивной ресторан в Харбине. Эксперты полагают, что у проекта могут быть перспективы, однако напоминают, что до настоящего момента примеров успешного продвижения местных рестораторов за рубежом не было.

Справка. «BerryWood Family» основана в 2010 году в Красноярске. До последнего времени в состав группы в этом городе входили бар «Булгаков», Music Bar Loft, ресторан Franky Woo, гудфудпаб «Залечь на дно в Брюгге», кафе Green Villa Pizza .

Красноярская ресторанная команда Berrywood Family заявила о запуске своего первого проекта в Китае. Заведение Beer Academy 1969 начало работу в северо-восточном городе Харбин. О планах по запуску такого проекта «КС» со ссылкой на собственные источники писал в конце марта текущего года.

Как утверждают предприниматели, над созданием ресторана в течение года работала команда поваров, дизайнеров и топ-менеджеров. В реализации проекта участвуют и китайские партнеры. Они долгое время изучали предложения от различных российских бизнесменов, прежде чем остановить выбор на красноярской сети. Выбор в пользу Харбина Berrywood Family объясняет тем, что этот населенный пункт был основан русскими, и «в самых старых районах города преобладает архитектура, типичная для Сибири». Новый ресторан расположен в здании бывшего русского завода по производству вагонов, и в оформлении сохранена старая кирпичная кладка.

«Проект Beer Academy 1969 позволил соединить в себе лучшее из любимых проектов Berrywood Family, став своего рода пивной библиотекой, для которой были отобраны 38 самых интересных и популярных сортов пива со всего мира. Созданием меню занималась команда шефа Николая Боброва и су-шефов Матвея Окорокова и Валерия Иванова. Помимо 32 новых позиций не обошлось и без хитов ресторанной группы — блюд из собственного смокера и легендарного черничного пирога», — утверждают представители Berrywood Family на странице компании в социальных сетях.

Красноярский ресторатор и депутат городского Совета Владимир Владимиров рассказал, что предложения об открытии тематических русских заведений за границей, например в Китае или США, неоднократно поступали красноярским представителям бизнеса, в том числе и ему. Однако в перспективности именно такого направления он сомневается, поэтому считает, что «ребята правильно поступили, отказавшись от концепции ресторана народной кухни в пользу чисто пивного».

«Я не знаю всей экономики конкретно этого проекта, но то, что я видел на фотографиях из Харбина, мне понравилось. Думаю, организаторы все просчитали. Понятно, что запустить заведение в Китае стоит значительно дешевле, чем в Красноярске. И в условиях густого населения есть тот трафик, за который можно побороться, и который в теории может приносить неплохую прибыль. Но надо понимать, что в таком случае на месте нужно держать свой персонал и управляющих. Надо учитывать и предшествующий опыт – я пока не знаю красноярских рестораторов, которые бы достигли больших высок в КНР. Больше того, заведения во Вьетнаме или Тайланде несколько лет назад массово позакрывались, как только грянул кризис, и поток туристов из России критически сократился. То есть у проекта есть и перспективы, и свои риски. И также организаторам стоит определиться, рассчитывают ли они на местную аудиторию или именно на туристов из РФ. От этого будет зависеть вся стратегия продвижения», — полагает Владимиров.

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