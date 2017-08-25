Инициаторы референдума о возвращении Таймыру статуса автономного округа наращивают давление. Они вновь подали заявку в избирком, направили открытые письма первым лицам страны и готовы к судебным тяжбам. Эксперты мало верят в успех этого движения, но уверены, что вопросы о положении северных территорий действительно необходимо поднимать.

Инициативная группа представителей Таймыра, выступающая за проведение референдума о возвращении территории статуса автономного округа, направила открытое письмо в адрес президента РФ Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Авторы просят руководителей инициировать принятие федерального конституционного закона, позволяющего вернуть нынешнему муниципальному округу права АО.

Кроме того, таймырцы в третий раз подали в территориальный избирком заявление о проведении референдума. Две предыдущие попытки закончились отказом. Свою аргументацию представители группы подкрепили результатами соцопроса. Они утверждают, что из 1200 опрошенных респондентов (а это 5% избирателей Таймыра) лишь трое высказались против возвращения прежнего статуса, остальные выступили за. При этом представители местной власти проигнорировали приглашение принять участие в акции в качестве наблюдателей.

Решение об объединении Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов было принято на референдуме в 2005 году. Идею тогда поддержали 92% проголосовавших. В результате указанные АО вошли в состав края на правах муниципалитетов. Представители инициативной группы настаивают, что фактически произошло поглощение краем двух других регионов. Территории лишились федеральных полномочий, что отрицательно сказалось на качестве жизни. Например, оформление оружия или получение справок из жилищной либо трудовой инспекции теперь возможно только в Норильске либо Красноярске, добраться до которых из муниципального округа можно только вертолетом.

Одна из авторов инициативы Стелла Кох рассказала, что решение по третьей заявке на референдум должно быть принято избиркомом в ближайшие дни. Однако таймырцы готовы к новому отказы, тем более, что несколькими днями ранее комиссия уже выдала отрицательное заключение по проекту. «Конечно, после этого мы также не остановимся. После ответа избиркома инициативная группа примет решение о тактике дальнейших действий. Это может быть новая заявка на референдум, оспаривание в суде, обращения в федеральные органы власти. Будем решать в зависимости от того, что конкретно напишут в решении», — рассказала она.

Стелла Кох также рассказала, что группа уже сталкивалась с противодействием местных властей. «На одно из собраний к нам прислали целого подполковника полиции. Впрочем, ничего противозаконного он у нас обнаружить так и не смог. А недавно нас «прорабатывали» на заседании общественного совета при главе Таймыра. Там открытым текстом требовали, чтобы мы забрали свое заявление, обзывали бездельниками и позволяли себе разговаривать фразами вроде «рот закрой!». И это официальный муниципальный орган! Вообще странно: нам со всех каналов говорят о праве ДНР и ЛНР референдумами организовывать собственное государство, а мы здесь, в центре России, лишены возможности даже заикаться о референдумах», — отмечает активистка.

Политолог Сергей Комарицын признает, считает, что лишение статуса АО действительно ухудшило жизнь на территориях, однако возвращение к статусу до 2005 года он считает невозможным. «И в дореволюционное, и в советское время северные территории обладали особым статусом. И такая форма, как автономный округ, была способом защиты прав коренных малочисленных народов. Решение об укрупнении регионов принималось федеральным центром в середине 2000-х достаточно спонтанно, и также быстро затихло, когда дело дошло до Кавказа. Но те северные народы, которые успели попасть под «парад объединений», успели лишиться многого. Наиболее трудная ситуация в бывших Эвенкийском и Карякском АО, но именно на Таймыре нашлись силы говорить о том, что это была ошибка. Несмотря на все старания активистов, возвращение к статусу 2005 года сейчас вряд ли возможно: слишком многое изменилось в законодательстве, включая конституционные законы. Но есть ведь примеры промежуточных решений, как Усть-Ордынский или Агинский округа в Иркутской области и Забайкалье. Поэтому я не жду большого успеха от нынешней деятельности инициативной группы, но поднимать вопросы действительно надо», — полагает эксперт.

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