Вчера в Кремле президент РФ отметил заслуги губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в развитии угольной промышленности региона. Речь прозвучала на торжественном вечере ко Дню шахтера.

В Кремле состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию Дня шахтера. Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей угольно-добывающей промышленности страны. Он подчеркнул, что запасов угля на территории России хватит более чем на 500 лет. В прошлом году в развитие этой отрасли было вложено более 73 млрд рублей, а в планах этого года достичь 90 млрд рублей.

«Средства инвесторов идут на модернизацию предприятий, внедрение современных экологических технологий, создание условий для безопасного, уверенного труда шахтёров и решение социальных проблем отрасли, а также на привлечение солидных заказов в таких сферах, как машиностроение, строительство, транспорт», — прозвучало в торжественной речи Владимира Путина.

Единственный глава субъекта РФ, который удостоился похвалы президента, — губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Успехи отрасли напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета нашего государства. И все эти достижения — результат напряжённой, ответственной, если не сказать героической работы тысяч шахтёров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, результат поддержки Правительства, руководителей регионов, где идёт основная добыча угля. И здесь, безусловно, хочу особо отметить заслуги Амана Гумировича Тулеева, его огромный личный вклад в развитие угольной отрасли», — подчеркнул президент.

Напомним, первый раз за долгое время кузбасский губернатор появился во вторник 22 августа в инвалидной коляске. На проведенном совещании он остался недоволен работой своей администрации в его отсутствие.

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