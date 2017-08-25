Розница МТС показала экстремальный рост спроса на флагманские смартфоны в кредит и рассрочку

МТС проанализировала потребительское поведение покупателей во втором квартале 2017 года. Ключевой тенденцией в Новосибирской области стал рост спроса на устройства с широким функционалом дороже 40 тыс. рублей. Как следствие, на фоне роста интереса к этой категории смартфонов, в новосибирской розничной сети МТС 60% смартфонов высокого ценового сегмента были куплены в кредит.

За год доля кредитных смартфонов дороже 40 тыс. рублей увеличилась в 2,3 раза до 60% с 26% во втором квартале 2016 года. В целом, продажи смартфонов этого ценового сегмента выросли на 57,7% в деньгах и на 57% в штуках, за год динамика каждого из этих показателей увеличилась почти в два раза.

Общая доля как доступных, так и дорогих кредитных смартфонов, проданных в розничной сети МТС Новосибирского региона, увеличилась до 20% в штуках с 11,2% во втором квартале 2016 года. На фоне роста кредитных смартфонов в общей доле продаж, средняя цена таких смартфонов увеличилась на 27% до 19,5 тыс. рублей. При этом средняя цена смартфонов, проданных через розничную сеть МТС в Новосибирской области, увеличилась только на 6% до 10,5 тыс. рублей.

Рост продаж смартфонов в кредит обусловлен в том числе высокой доступностью кредитных инструментов — предложение выгодных условий рассрочки по схеме 0-0-24, запуск онлайн-кредитования в интернет-магазине МТС, возможности кэшбэка, а также изменение потребительского поведения, связанного с экономической нестабильностью. Подход абонентов к покупке нового мобильного устройства в таких условиях стал более прагматичным – за год показатель среднего период пользования смартфонов увеличился до двух лет с полутора, и в результате посетители стали активнее покупать смартфоны известных брендов Samsung, Apple и Huawei, которые характеризуются долгим сроком службы.

«Сегодня все большему количеству людей требуется смартфон с хорошей камерой и большим экраном. В ответ на этот спрос мы расширяем наш традиционный ассортимент доступных смартфонов за счет добавления более продвинутых и надежных моделей, благодаря которым абоненты могут воспользоваться всеми преимуществами наших цифровых сервисов: электронным кошельком, облачными сервисами, телевизионными услугами, удобными приложениями для развлечений, игр, знакомств, прослушивания музыки. При этом мы продолжаем держать цены на устройства на минимальном уровне, и это, вместе с выгодными условиями рассрочки и кредита от МТС, делает качественный смартфон удачной инвестицией для широкого круга покупателей», — сообщили в пресс-службе компании.

Рост интереса к продвинутым смартфонам форсирует сокращение доли фичефонов (простых телефонов с функцией звонка) в продажах через розничную сеть МТС в Новосибирске: их количество уменьшилось на 50% во втором квартале 2017 года. Уменьшается и доля брендов категории C – недорогих смартфонов с базовым функционалом, которые не выдерживают конкуренции за внимание потребителей и значительно отстают от Samsung, Apple и Huawei.

Эти три вендора стали якорными в новосибирской рознице МТС: несмотря на появление Samsung в других ритейл-сетях, доля продаж корейского вендора в салонах МТС по-прежнему велика и составляет 35,7% в штуках. Самый активный рост показал китайский производитель Huawei: за год его доля в розничных продажах увеличилась на 16 п.п. – до 18% с 1%. При этом по сравнению с прошлым годом количество проданных устройств Huawei увеличилось в 20 раз. Другим лидером по увеличению доли в продажах в розничной сети МТС стал Apple: устройства бренда дороже 40 тыс. рублей продавались во втором квартале 2017 года в 2,7 раза лучше, чем в аналогичный период 2016 года. Рост продаж Apple и Huawei происходят за счет уменьшения продаж Alcatel, которые за год сократились на 12,7% в штуках.

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