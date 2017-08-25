Новосибирская компания «Арк» и барнаульская «Мария-Ра» приобрели помещения, принадлежащие ООО «Футбольный клуб «Кемерово», в отношении которого велось конкурсное производство. Результаты торгов опубликованы в едином реестре сведений о банкротстве.

ООО «ПКФ «Мария-Ра» приобрело за 19,85 млн рублей нежилое помещение ФК «Кемерово» в рамках его конкурсного производства. Напомним, что ФК принадлежит кемеровскому бизнесмену Константину Яковлеву – владельцу обанкротившегося холдинга «Аква груп». Помещение, которое приобрел крупный барнаульский ритейлер, выставлялось на торги со стартовой ценой 11,67 млн рублей. Здание площадью 577 кв. м располагается на левом берегу Новосибирска.

Новосибирское ООО «Арк», занятое в розничной торговле продуктами и напитками, приобрело помещение площадью 560 кв. м в Первомайском районе Новосибирска за 32,5 млн рублей при стартовой цене 17,1 млн рублей.

ФК «Кемерово» был признан банкротом в феврале прошлого года. За месяц до этого банкротом признали и самого Константина Яковлева. Сейчас также объявлен прием заявок на проведение торгов по нежилому помещению в Кемерове площадью 977,5 кв. м с начальной ценой 4,19 млн рублей.

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