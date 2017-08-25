Мэр Барабинска в Новосибирской области попал под следствие

Главу города Барабинска в Новосибирской области Максима Овсянникова подозревают в халатности при расселении жителей ветхих и аварийных домов. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК России по области.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении действующего главы города Барабинска Максима Овсянникова. Причиной этого послужило невыполнение региональной программы расселения аварийного жилого фонда, утвержденной в 2013 году. Так, следователи располагают сведениями, что Овсянников заключил муниципальный контракт суммой 39 млн рублей на строительство дома на 46 квартир. Датой ввода в эксплуатацию значился срок до 1 июля 2014 года, однако до сих пор строительство дома не завершено. Кроме того, обнаружено, что здание возведено с многочисленными дефектами конструкции, и экспертиза показала, что из-за этого в дальнейшем дом не может быть сдан жильцам. В частности, ошибка была допущена при возведении фундамента, что повлекло за собой деформацию стен и появление трещин в несущих конструкциях. Тем не менее глава города согласовал оплату выполненных работ.

Ранее жители города уже направляли обращения президенту РФ Владимиру Путину и региональным властям с просьбой уволить Максима Овсянникова с поста мэра Барабинска. Руководит городом Овсянников с апреля прошлого года.

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