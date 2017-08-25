Основанная в Новосибирске сеть фирменных магазинов «Рыбный день» в этом году начала экспансию по городам Сибири. Весной текущего года она открылась в Кузбассе. До конца года планируется открытие еще 3 магазинов в городах Сибири. Также компания рассматривает возможности выхода в Санкт-Петербург.

Напомним, что первый магазин сети, предоставляющей продукцию рыбного рынка, был открыт в 1998 году. На сегодня день в Новосибирске насчитывается 11 розничных магазинов сети, и два магазина по франшизе в городе Кемерово, запущенные в апреле 2017 года. Ассортимент продукции включает в себя свежую, вяленую, копченую рыбу, консервы, полуфабрикаты. Начальные инвестиции в концепцию «Рыбный день» составляют 14 000 000 рублей, среднемесячная ставка роялти 2%. При ежемесячной выручке в среднем в 12 000 000 рублей срок окупаемости магазина по расчетам компании, составляет 16-18 месяцев, при условии, что одна семья совершает покупки в магазине «Рыбный день» 1-2 раза в неделю.

Как сообщили «КС» в компании EMTG — организаторе выставки франшиз BUYBRAND Expo, до конца года «Рыбный день» планирует открытие еще трех магазинов, причем речь идет о сибирских городах. Приоритетными городами для запуска точек в компании видят Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Ростов-на –Дону, Краснодар.

В конце сентября компания планирует представить свои франшизы в Москве, на отраслевой выставке франшиз BUYBRAND Expo. «За последние три года количество заявок на участие в нашей выставке от представителей сибирского региона значительно возросло. В этом году пул франшиз из Сибири представлен Новосибирском, Томском, Барнаулом, — отмечает организатор выставки BUYBRAND Expo Екатерина Сойак. — Сибирские концепции, в том числе и в сфере общепита, очень востребованы в других регионах России. По уровню качества и востребованности концепции сибирские франчайзеры стоят на третьем месте после московских и петербургских».

По информации организаторов, в этом году официально предложат свои франшизы для аудитории в федеральном масштабе сразу три новосибирские концепции впервые. Кроме «Рыбного дня» речь идет о ресторанах домашней кавказской кухни «АджикиНеЖаль» и о сети бургерных «Мясоroob».

Напомним, что первый ресторан «АджикиНеЖаль» был открыт в 2014 году. На сегодня у компании «Конвест» есть один собственный ресторан данного формата и один ресторан, работающий по франшизе в Новосибирске с 2016 года. «Среднемесячный оборот заведения — от 1 миллиона рублей при среднем чеке 600-800 рублей, Инвестиции в проект составляют от 20 миллионов рублей. полная окупаемость бизнеса возможна в течение 2-3 лет с учетом прибыли 12-19 миллионов рублей в год», — отмечают в группе компаний.

Еще одна ресторанная концепция из Новосибирска, которая примет участие в BUYBRAND Expo — сибирская бургерная «Мясоroob». За 11 месяцев существования открыто 3 ресторана в «домашнем регионе», 1 ресторан по мастер-франшизе в Улан-Удэ, а также 2 ресторана по франшизе (в Кемерово и Нижнем Новгороде) находятся на этапе строительства. Инвестиции в открытие бургерной Мясоroob — около 6 000 000 рублей, паушальный взнос — 500 000 рублей, роялти с выручки — 6%. По данным компании, прибыль для владельцев ресторана составляет в среднем 500 000 рублей в месяц, срок окупаемости — 18 месяцев.

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