«Автомир» приступает к реконструкции дилерского центра в Новосибирске для запуска Audi

 
 
Комплекс ГК
Комплекс ГК "Автомир" на проспекте Энергетиков в Новосибирске в течение 2 месяцев будет реконструирован для того, чтобы запустить там Audi

Московская группа компаний «Автомир», выигравшая тендер на право официально представлять в Новосибирске бренд Audi, планирует начать продажи автомобилей и сервисное обслуживание автомобилей в 4 квартале 2017 года, ориентировочно уже в ноябре. Об этом «КС» сообщили в пресс-службе компании. В ближайшее время в компании планируют приступить к реконструкции салона на Энергетиков для того, чтобы он удовлетворял стандартам Audi.

Как ранее писал «КС»,  дилерский центр  марки Audi в Новосибирске будет располагаться в действующем комплексе «Автомира» на проспекте Энергетиков рядом со Skoda. Это здание принадлежит главе холдинга «Трансервис», известному новосибирскому бизнесмену, кандидату в депутаты ЗС НСО Александру Бойко. «Автомир» занимает его на правах аренды.  По словам PR-директора «Автомира» Евгении Пелипас, открытие дилерского центра запланировано на 4-ый квартал 2017 года. Салон будет являться для марки временным, но о сроках строительства и запуска полнофункционального дилерского центра Audi формата «Терминал» пока не сообщается.

В скором времени «Автомир» по согласованию с холдингом «Трансервис» приступит к реконструкции здания на Энергетиков для того, чтобы оно удовлетворяло требованиям Audi. Работы будут проходить ориентировочно 2 месяца, поэтому салон может быть запущен уже в ноябре. «Автомир» будет по-прежнему являться его арендатором.

В год «Автомир» рассчитывает продавать свыше 200 автомобилей. По данным «Автостат.Инфо», за 1 полугодие 2017  года в Новосибирской области было поставлено на учет всего лишь 18 новых автомобилей Audi. Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае  было поставлено на учет 86, в Кемеровской области — 46, а в Алтайском крае — 24 новых автомобиля Audi.

Вопрос о том, кто будет директором салона Audi, в «Автомире» пока не комментируют. Решение планируется огласить на следующей неделе, когда выйдет соответствующий приказ. По данным «КС», вероятнее всего направление возглавит один из действующих сотрудников компании из Центральной России.

Напомним, что в настоящее время в Новосибирске нет официального дилера Audi.  Ранее интересы марки в Новосибирске представляли ГК «МАКС Моторс» (2014-2016 годы) Владимира Сафронова, ГК «СЛК-Моторс» (2009-2014 годы) Натальи Ждановой, «Престиж-Авто» (до 2009 года) Андрея Соловьева.  Дилерский договор с «МАКС Моторс» был расторгнут осенью 2016 года в связи с появлением у дилера финансовых сложностей, приведших к пролонгации сроков выкупа клиентских автомобилей. Новый партнер марки в лице ГК «Автомир» был утвержден в качестве кандидата в официальные дилеры 16 мая 2017 года.

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История Audi в Новосибирске в салонах

До 2009 года официальным дилером Audi в Новосибирске являлась компания «Престиж Авто» Андрея Соловьева. Автомобили продавались из полнофункционального салона на Дачной, построенного в соответствии с действовавшими тогда стандартами марки Audi. Фото Михаила Перикова
До 2009 года официальным дилером Audi в Новосибирске являлась компания «Престиж Авто» Андрея Соловьева. Автомобили продавались из полнофункционального салона на Дачной, построенного в соответствии с действовавшими тогда стандартами марки Audi. Фото Михаила Перикова
Дилерство Audi в 2009 году подхватила ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. Авторитейлер отказался от бренда Renault и реконструировал полнофункциональный дилерский центр французской марки под стандарты Audi. Для немецкого бренда это решение было признано временным. Группа компаний разрабатывала проект полнофункционального дилерского центра для его последующего строительства, однако в 2014 году отказалась от бренда.
Дилерство Audi в 2009 году подхватила ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. Авторитейлер отказался от бренда Renault и реконструировал полнофункциональный дилерский центр французской марки на Бердском шоссе под стандарты Audi. Для немецкого бренда это решение было признано временным. Группа компаний разрабатывала проект полнофункционального дилерского центра для его последующего строительства, однако в 2014 году отказалась от бренда.
Последним дилером Audi в Новосибирске стала ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова. Авторитейлер разместил автомобили в арендованном автокомплексе наряду с марками Mitsubishi, Jaguar, Land Rover.
Последним дилером Audi в Новосибирске стала ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова. Авторитейлер разместил автомобили в арендованном автокомплексе на Станционной наряду с марками Mitsubishi, Jaguar, Land Rover. Это решение считалось временным, но сроки строительства полнофункционального салона не назывались. Дилерский договор с «МАКС Моторс» был расторгнут дистрибьютором осенью 2016 года.


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