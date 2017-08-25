Московская группа компаний «Автомир», выигравшая тендер на право официально представлять в Новосибирске бренд Audi, планирует начать продажи автомобилей и сервисное обслуживание автомобилей в 4 квартале 2017 года, ориентировочно уже в ноябре. Об этом «КС» сообщили в пресс-службе компании. В ближайшее время в компании планируют приступить к реконструкции салона на Энергетиков для того, чтобы он удовлетворял стандартам Audi.

Как ранее писал «КС», дилерский центр марки Audi в Новосибирске будет располагаться в действующем комплексе «Автомира» на проспекте Энергетиков рядом со Skoda. Это здание принадлежит главе холдинга «Трансервис», известному новосибирскому бизнесмену, кандидату в депутаты ЗС НСО Александру Бойко. «Автомир» занимает его на правах аренды. По словам PR-директора «Автомира» Евгении Пелипас, открытие дилерского центра запланировано на 4-ый квартал 2017 года. Салон будет являться для марки временным, но о сроках строительства и запуска полнофункционального дилерского центра Audi формата «Терминал» пока не сообщается.

В скором времени «Автомир» по согласованию с холдингом «Трансервис» приступит к реконструкции здания на Энергетиков для того, чтобы оно удовлетворяло требованиям Audi. Работы будут проходить ориентировочно 2 месяца, поэтому салон может быть запущен уже в ноябре. «Автомир» будет по-прежнему являться его арендатором.

В год «Автомир» рассчитывает продавать свыше 200 автомобилей. По данным «Автостат.Инфо», за 1 полугодие 2017 года в Новосибирской области было поставлено на учет всего лишь 18 новых автомобилей Audi. Для сравнения: за этот же период в Красноярском крае было поставлено на учет 86, в Кемеровской области — 46, а в Алтайском крае — 24 новых автомобиля Audi.

Вопрос о том, кто будет директором салона Audi, в «Автомире» пока не комментируют. Решение планируется огласить на следующей неделе, когда выйдет соответствующий приказ. По данным «КС», вероятнее всего направление возглавит один из действующих сотрудников компании из Центральной России.

Напомним, что в настоящее время в Новосибирске нет официального дилера Audi. Ранее интересы марки в Новосибирске представляли ГК «МАКС Моторс» (2014-2016 годы) Владимира Сафронова, ГК «СЛК-Моторс» (2009-2014 годы) Натальи Ждановой, «Престиж-Авто» (до 2009 года) Андрея Соловьева. Дилерский договор с «МАКС Моторс» был расторгнут осенью 2016 года в связи с появлением у дилера финансовых сложностей, приведших к пролонгации сроков выкупа клиентских автомобилей. Новый партнер марки в лице ГК «Автомир» был утвержден в качестве кандидата в официальные дилеры 16 мая 2017 года.

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История Audi в Новосибирске в салонах





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