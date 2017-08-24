В центре города планируется установка скульптуры Николая Чудотворца. Как предполагают инициаторы, статуя на постаменте общей высотой 5,5 метров займет место на площадке перед часовней на Красном проспекте и будет символизировать защиту и покровительство Новосибирска. Памятник будет изготовлен в конце августа.

По запросу «Памятник» справочник «2ГИС» выдаёт 678 мест в Новосибирске и области. Поиск не ограничен памятниками как таковыми. В окне результатов значатся всевозможные бюсты, мемориалы, панно, стелы, скульптурные композиции. Последние из возведённых – арка памяти в сквере Славы, посвящённая детям-узникам фашистских концлагерей, памятники академику Дмитрию Беляеву с лисой и Ростиславу Шило с белкой. Относительно новый, но по-настоящему масштабный – это появившийся в 2012 году при финансировании РЖД памятник Александру III. Его высота – 13 метров, а открытие сопровождалось запуском фейерверка, присутствием первых лиц города и прямого потомка императора.

Стать инициатором или меценатом и установить памятник в Новосибирске может любой желающий. Это «физические и юридические лица, заинтересованные в размещении элемента монументально-декоративного оформления», – говорится в соответствующем Положении мэрии. Им нужно подать заявление и документы, где среди прочего обязательны эскиз памятника, проект благоустройства прилегающей территории, документы, подтверждающие значимость события или заслуг лица, память которых предлагается увековечить.

Далее всё происходит в следующем порядке. Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска рассматривает заявление в течение 10 дней. При наличии оснований приходит обоснованный письменный отказ. При отсутствии – документы направляются в департаменты строительства и архитектуры и транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. В течение 10 дней они формируют ответ о соответствии места размещения правилам землепользования, застройки и благоустройства. Далее инициативу рассматривает художественный совет. По итогам заседания мэр получает рекомендации по согласованию/несогласованию памятника. При положительном решении издаётся постановление о размещении в городе элемента монументально-декоративного оформления.

Такой путь предстоит пройти инициативе по установке памятника Николаю Чудотворцу. Скульптура планируется в центре Новосибирска: она займёт место перед часовней во имя Святителя и Чудотворца Николая. Памятник расположится на площадке, куда выходит лестница подземного перехода. Высота 5,5 метров: 2 метра – постамент и 3,5 метра – сама статуя. Святой будет выполнен в образе защитника. В правой руке он держит меч, в левой – храм, а постамент по четырём сторонам украшен барельефами жён-мироносиц с чашами. Памятник отливают из бронзы и, по словам его создателя, архитектора из Ростова-на-Дону Сергея Исакова, закончат в конце августа.

«Есть два канонизированных образа Николая Чудотворца: благословляющий и защищающий. Так как город Новосибирск – это опора тыла нашей страны во время войны и столица Сибири, уместен сильный образ именно с мечом и храмом. Меч символизирует защиту, храм дает веру, надежду. Памятник будет камерный, небольшой. Хоть и считается 5,5 метров, но на фоне громаднейших размеров площади, проспекта Красного он будет смотреться гармонично. Цель не просто впихнуть его, а мягко дополнить архитектуру и создать единый комплекс с часовней», – сказал Сергей Исаков корреспонденту «Континента Сибирь».

Напомним, что Николай Чудотворец – один из самых известных и популярных в России христианских святых. С 22 мая по 13 июля поклониться мощам святого, доставленным в Москву из итальянского города Бари, пришло почти два миллиона человек. В их числе был и президент России Владимир Путин.

Финансирует изготовление и установку скульптуры святого в Новосибирске группа частных лиц. По их просьбе решением организационных вопросов на общественных началах занимается новосибирская дирекция банка «ВТБ». Руководитель дирекции Вячеслав Брюханов не называет конкретных имён заказчиков: «Это уроженцы города, области. Люди, которые добились чего-то, переехали в Москву, но от корней не оторвались, желают процветания городу и в рамках [новосибирского] землячества проявляют инициативу».

Организаторы не делают акцент на религиозную составляющую скульптуры. По их мнению, он должен составлять единую композицию с часовней, нести просветительскую функцию, работать на имидж Новосибирска, воздавать дань раннему названию города Новониколаевск. По одной из теорий город получил имя в честь святого Чудотворца, а не царя.

В 2011 году при участии ВТБ уже была установлена благословляющая скульптура Николая Чудотворца в Колывани. Архитектором также выступил Сергей Исаков. Аналогичные памятники его авторства возвышаются и в других городах России.

«Есть в Калининграде – 18 метров 20 сантиметров, в противоположной стороне, на Чукотке, –10 метров. В Калининграде смотрит на Запад с мечом и храмом, а за его спиной вся Россия. На Чукотке благословляющий – там солнышко встает, и Николай уже лицом на Восток. На Севере стоят статуи на земле Франца Иосифа и на Новой Земле. Пояс с Юга – в городах Ейске, Майкопе и Батайске. В центре Москвы есть два моих памятника Николаю Чудотворцу – с мечом и храмом и благословляющий», – рассказывает Исаков.

Скульптуры Чудотворца, созданные Сергеем Михайловичем, можно увидеть в Омске, в Петропавловске-Камчатском, на Курильских островах. И за границей – в белорусских Минске, Полоцке и испанском городе Алтея.

«Даже рядом с Барселоной поставили. С мечом и храмом, кстати. Очень хорошо приняли испанцы», – добавляет скульптор.

На данный момент для согласовании памятника на имя мэра написаны письма от общественных организаций – «Новосибирского землячества» и «Императорского православного палестинского общества». В пресс-центре мэрии, однако, «Континенту Сибирь» сообщили, что официальной заявки на установку скульптуры пока не поступало. Сейчас организаторы занимаются оформлением документов для подачи в мэрию в установленном порядке.

Вячеслав Брюханов добавляет: «Мэр высказывался, что не должно быть раскола в обществе. Нам раскол и не нужен: мы готовы как полагается взаимодействовать со всеми городскими структурами по согласованию идеи и, конечно, работать с общественным мнением. Фигура святого, именем которого изначально назывался город, на наш взгляд может и должна объединить всех горожан, православных и придерживающихся других взглядов. Для кого-то это святой, для кого-то символ истоков Новониколаевска». Инициаторы размещения скульптуры уверены, что её возведение станет примиряющим жестом и позволит снять напряжение, наметившееся в городе после дискуссий об установке памятников Иосифу Сталину и последнему русскому императору Николаю Второму.