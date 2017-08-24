В заксобрании Иркутской области рассмотрят кандидатуру на должность первого заместителя губернатора региона. О том, что глава региона выбрал главу правительства, сообщили в его пресс-службе.

На пост председателя правительства Иркутской области, который ранее занимал ушедший в отставку 5 августа Александр Битаров, претендует Руслан Болотов, сейчас находящийся в этой должности с приставкой и.о. Его кандидатуру губернатор Иркутской области Сергей Левченко представил на согласование в заксобрание. В пресс-службе облправительства уточнили, что кандидатура Болотова будет рассмотрена 25 сентября, когда состоится очередная сессия парламента.

С 14 октября 2015 года Руслан Болотов трудится в должности зампреда правительства области. Его начальник – Александр Битаров – уволился по собственному желанию. Ранее Болотов, с 2008-го по 2011 год, возглавлял министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.

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