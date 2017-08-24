У консульства Украины в Новосибирске прошла акция

Пикет солидарности с Украиной прошел сегодня в Новосибирске. У консульства собралось 14 человек.

Сегодня в Украине отмечается День независимости. В Новосибирске в знак солидарности напротив консульства Украины прошла согласованная акция. Изначально организаторы просили согласовать пикет на площади Ленина, но в мэрии Новосибирска предложили перенести его на площадку у театра «Глобус». После этого экс-сенатор от Новосибирской области Алексей Мананников предложил собраться 24 августа напротив украинского консульства.

«Друзья, собираемся к трем часам дня к украинскому консульству, используя (по возможности) в одежде цвета украинского флага. Инициатива по изготовлению плакатов с требованием освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других плененных украинцев приветствуется», — написал в своем Facebook Мананников.

Пикет был согласован на 15 человек и собрал 14. У участников акции с собой были флаги Украины, шары и символика под цвета флага.

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