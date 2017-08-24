С будущего года новосибирские муниципальные теплосети и локальные котельные должны работать по требованиям федерального закона. 28 августа истекает срок предложений по концессии сетей и котельных Новосибирска. Насколько эффективным окажется этот вариант распоряжения муниципальным имуществом, предложенный мэрией, обсудили в комиссии по городскому хозяйству городского совета.

Напомним, что часть теплосетей, а точнее участки в Пашино и на ОбьГЭСе будут переданы в концессию, заявил еще в феврале при подведении итогов деятельности отрасли ЖКХ и энергетики вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин. С тех пор список объектов, которые планируется сдать в концессию пополнился еще 21 локальной котельной.

во время брифинга 18 августа начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска (ДЭиЖКХ) мэрии Андрей Колмаков напомнил, что еще за 7 лет до появления федерального закона «О теплоснабжении», в начале 2000-х город совместно с компанией «Новосибирскэнерго» принял решение о совместном содержании сетевого хозяйства и муниципальных котельных. В результате в 2003 году было создано АО «Новосибирскгортеплоэнерго» («НГТЭ»), при этом 50% акций предприятия принадлежало муниципалитету. К 2005 году «НГТЭ» были переданы все 40 муниципальных котельных города. При этом Андрей Колмаков высоко оценил работу, проделанную «НГТЭ» по содержанию котельных, часть из которых была переведена на газ.

Затем в 2014 году в связи с изменениями в законе содержание объектов теплохозяйства стало возможным только в формате концессии. «В 2014 году в закон о теплоснабжении внесли изменение, в соответствии с которым муниципалитет еще в течение трех лет мог сдавать объекты теплосетевого хозяйства в аренду, после этого срока содержание разрешалось только в формате концессии», – отметил начальник ДЭиЖКХ. Как при этом пояснил Андрей Колмаков, эти условия распространяются только на объекты, которые технологически не связаны с имуществом арендатора. «В Новосибирске большая часть тепловых зон связана друг с другом. Например, на ул. Петухова, тепловая зона Кировской котельной может быть подстрахована ТЭЦ-3. В Калининской районе тепловой район, который обслуживается Калининской котельной, имеет связь с ТЭЦ-4 и так далее. П таким зонам было получено заключение Ростехнадзора, подтвердившего эту технологическую связь. Согласовали это и в ФАС РФ. То есть, основной объем тепловых сетей в Новосибирске связан в единый комплекс, и эти сети в концессию передаваться не будут. . В свою очередь законом о теплоснабжении разрешается продлить арендные отношения на эксплуатацию технологически связанного теплосетевого имущества. Поэтому в отношении этого имущества рассматривалось три модели эксплуатации: продление арендных отношений, сдача в концессию либо самостоятельная эксплуатация. «Тщательно прорабатывался вопрос самостоятельной эксплуатации, – рассказал начальник ДЭиЖКХ. Но это значило вернуться на 13 лет назад, когда в городе существовало три зоны теплоснабжения. И получалось, что оплата тепла и горячей воды дифференцировалась в зависимости от места жительства. Считаю, что на сегодня введение разных тарифов для потребителей внутри одного города это недопустимо». В результате в мэрии решили продлить арендные отношения с «СИБЭКО» на большую часть тепловых сетей.

Те же локальные объекты – такие как 21 котельная и два участка сетей (в Пашино и на ОбьГЭС), где нет связи с сетями «СИБЭКО» будут обслуживаться на основе концессионных соглашений», – пояснил на примере глава департамента.

Что же касается концессионных соглашений, то для реализации этой схемы в мэрии была создана рабочая группа, куда вошли также и представители правительства Новосибирской области, что является обязательным условием при подписании концессии, связанной с государственным регулированием. «С 9 июня рабочая группа ведет свою деятельность. За это время было снято 48 замечаний и предложений. При этом мы определили существенные условия соглашения, к ним относится срок действия концессии – 6 лет», – рассказал Колмаков.

Также одним из факторов, по которым тема концессия приобрела негативный оттенок, стало предположение общественников и депутатов о возможной потере городом арендной платы, которую сейчас получает МУП «Энергия» от «СИБЭКО». «. Общий объем арендной платы, которую мы получим, например, в 2017 году составит 700 млн руб., из которых 600 млн. – за сети и 100 млн руб — за котельные. Арендная плата складывается из двух составляющих – амортизация и налог на имущество. Прекращая договоры аренды на котельные и часть сетей, — пояснил Андрей Колмаков — мы, безусловно, перестаем получать порядка 120 млн руб., но эти деньги как источник остаются у «СИБЭКО». По словамКолмакова, на эти деньги ресурсоснабжающая организация продолжит содержать объекты теплохозяйства и проведет модернизационные мероприятия. План модернизации уже подготовлен. В частности, запланирована реконструкция котельной на ул. Софийская, 16, перевод на газ угольной котельной на ул. Первомайской, а также ряд мероприятий по энергосбережению и устройство линии циркуляции 12 ЦТП.

«Размер расходов на реконструкцию по концессионному соглашению по котельным за 6 лет составят 481,33 млн руб. Эта сумма выверена до последнего рубля и согласована с областным департаментом по тарифам. Предельный размер расходов по сетям — 173, 81 млн руб., также на 6 лет. Разницей меду арендной платой и этими суммами окажется налог на имущество. Все деньги, которые будут получены в составе амортизации, концессионер обязан будет вложить в согласованный нами перечень работ», – отметил начальник ДЭиЖКХ.

На заседании комиссии по горхозяйству совета депутатов Новосибирска 23 августа депутаты, как и следовало ожидать, задавали уточняющие вопросы, касающиеся экономической стороны будущего концессионного соглашения.

Депутата горсовета Дмитрия Прибаловца волновал вопрос, не повысится ли для населения тариф на тепло и горячую воду в следствие заключения концессионного соглашения. Вице-мэр Данияр Сафиуллин ответил, что повышения не будет. Стоит отметить, что свое выступление вице-мэр начал со слов, что он «не любит «СИБЭКО»:. «Никакого повышения тарифа не предусматривается, и мы за то, что бы у нас в городе была единая тарифная зона, а не как в Кемеровской области. Вот это мы постарались сделать, заключая концессионное соглашение», – отреагировал он.

Подтвердил эту информацию и начальник департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров: «СИБЭКО» будет делать то же самое, за те же самые деньги, только в рамках концессионного соглашения».

Председатель комиссии по горхозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин, оценил состоявшийся «разговор», как «довольно тяжелый». По мнению парламентария, связано это с тем, что последнее время слово «концессия» в Новосибирской области приобрело отрицательную окраску. Вероятно, Игорь Кудин имел в виду инициативы областного правительства по концессии платного моста через Обь и «мусорной» концессии. «Но выскажу свою позицию, концессия – это одна из форм муниципально-частного партнерства, причем очень достойная. Она показывает все взаимоотношения между инвесторами, муниципалитетом и правительством Новосибирской области. В этом направлении мы и продолжим двигаться», – прокомментировал ситуацию Игорь Кудин.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 28 августа. На текущий момент в тендере заявилось только АО «СИБЭКО». Итоги конкурса подведут 29 августа.

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