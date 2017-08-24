Экс-директор НПО «Мостовик» Олег Шишов должен вернуть в бюджет Омска 635 млн рублей. Жалобу стороны защиты на решение суда оставили неудовлетворенной.

Жалоба на решение о взыскании с бывшего генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова 635 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного уголовными преступлениями, не удовлетворена. Адвокат Шишова не явился на заседание апелляционной инстанции, но прислал ходатайство о переносе даты рассмотрения, однако это ходатайство было отклонено, и судебная коллегия утвердила решение суда первой инстанции.

Напомним, в 2016 году руководитель НПО Олег Шишов был приговорен к четырем годам колонии по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Этот срок учитывает и приговор за пособничество при растрате 1 млрд рублей при строительстве приморского океанариума. В конце марта текущего года Шишов вышел на свободу по УДО.

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