Компания Suzuki объявила тендер по поиску новых дилеров в городах России. Дистрибьютор прежде всего, рассчитывает найти нового партнера в Новосибирске, где сейчас интересы марки представляет «Автомир», а также в Томске и Кемерове.

По данным «Автостат.Инфо», в 1 полугодии 2017 года в Новосибирске было зарегистрировано 18 новых автомобилей Suzuki против 48 годом ранее, в Томске — 8 (в 1 полугодии 2016 года — 11), а в Кемерове — 16 автомобилей Suzuki (в 1 полугодии 2016 года — 43).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2017 года. Кандидаты на получение статуса официального дилера должны обладать опытом работы в автобизнесе (дополнительным преимуществом кандидата является опыт работы в качестве официального дилера иностранного бренда), иметь устойчивое финансовое положение и быть готовым к инвестированию средств в организацию постоянного дилерского центра с возможностью быстрого начала продаж и технического обслуживания.

В настоящее время единственным официальным дилером Suzuki в Новосибирске является московский «Автомир» (также официально представляет в регионе Volkswagen, Skoda, Toyota, Renault, Hyundai).

Что касается Томска, то ранее официальным дилером японской марки в этом городе являлся автоцентр «Евразия» (также официально представляет в регионе Volkswagen, Skoda, Honda, Peugeot). Сейчас авторитейлер, по словам его представителей, работает с Suzuki в формате авторизованного сервисного центра.

В Кузбассе интересы Suzuki представляет ГК «Сибипэкс» (также официально представляет в регионе Volkswagen, Skoda, Audi, GM, Hyundai, Mazda, Renault). Компания также работает в формате авторизованного сервисного центра.

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