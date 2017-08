За последний год на рынок товаров для дома и ремонта Новосибирска вышло два крупных гипермаркета – третий магазин «Леруа Мерлен» и первый гипермаркет барнаульской сети «Аксиома». Несмотря на это, общероссийская статистика говорит об обратном: так, по итогам 2016 года рынок DIY сжался более, чем на 6%, а покупатели переориентировались на более дешевые товары. Как в сложившейся обстановке намерены действовать участники рынка и насколько обострена конкуренция в сегменте непосредственно в Новосибирске — в материале «КС».

«Покупатели стали меньше тратить на товары для дома и ремонта»

Рынок товаров для дома и ремонта в Новосибирске за последний год пополнился двумя крупными гипермаркетами – третьим магазином строительных и отделочных материалов «Леруа Мерлен» в микрорайоне Родники и первым гипермаркетом барнаульской сети «Аксиома», который расположился рядом с торгово-развлекательным центром «Эдем» в Академгородке. При этом, напомним, прекратила свою работу холдинговая компания «Домоцентр».

Третий «Леруа Мерлен» начал работу в декабре 2016 года. Магазин площадью 15 тыс. кв. метров открылся на улице Мясниковой в микрорайоне Родники, рассчитан на жителей Калининского, Дзержинского и Заельцовского районов. Запустившийся в июле 2017 года гипермаркет «Аксиома» значительно меньше по площади — порядка 5 тыс. кв. метров. В Новосибирске группа компаний «Практика», которая, в том числе развивает бренд «Аксиома», открыла свою вторую точку: первая работает в Барнауле.

«Новый гипермаркет рассчитан не только на жителей Академгородка, но и близлежащих районов — микрорайона Шлюз, поселка ОбьГЭС, Советского района в целом и жителей Бердска», — отмечала ранее директор по маркетингу группы компаний «Практика» Елена Коротеева. В компании уточняют, что «Аксиома» ориентирована на розничного потребителя, самостоятельно делающего ремонт, обустраивающего свой дом и сад, а «Формула М2» (также развивает ГК «Практика». – «КС») ориентируется на аудиторию, занимающуюся строительством и ремонтом профессионально (строители, прорабы). ГК «Практика» представлена на рынке Сибирского федерального округа сегодня входит в топ-20 компаний данной отрасли.

Согласно исследованию аналитического агентства «Infoline-Аналитика», совокупная емкость рынка DIY (товары для дома) и товаров для сада в России по итогам 2016 года превысила 1,37 трлн рублей, снизившись более, чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Наиболее существенное снижение, по оценкам экспертов, наблюдалось в сегменте строительных материалов (Hard-DIY): более, чем на 17%, в то время как в сегменте отделочных материалов (Soft-DIY) снижение составило чуть более 4%.

Всего на рынке сейчас работает более 800 универсальных и специализированных сетей, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на топ-10 крупнейших ритейлеров приходится более 30% (см. таблицу).

«Если говорить о структуре этого рынка, то примерно 70% приходится на иностранные компании: «Леруа Мерлен», Castorama, OBI. Такой перевес они получили после того, как в 2014-2015 гг. закрылись сети «Армада», «Интексо», «Старик Хоттабыч». Ритейлер «Леруа Мерлен» активно открывает новые магазины в регионах, вытесняя отечественных игроков или занимая освободившиеся доли рынка после закрытия других магазинов. От этого региональные сети теряют примерно по 2% доли рынка в год», — утверждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В категории отделочных и строительных материалов на август 2017 года в Новосибирске зафиксировано 420 магазинов. За год, по данным 2ГИС, в сравнении с августом 2016 года, количество таких организаций увеличилось на 7%.

«За два предыдущих года — 2015-2016 гг. в отрасли произошли значительные изменения, как со стороны предпочтений, так и спроса потребителя, — рассказывает Елена Коротеева. — Одна из ключевых тенденций российского рынка DIY — покупатели стали меньше тратить на товары для дома и ремонта. Также продолжается переориентация покупателей в среднем ценовом сегменте на более дешевые товары. В первую очередь это связано с затянувшимся экономическим кризисом и снижением доходов потребителей, изменением структуры расходов — выросла доля продовольственных товаров».

Реальные доходы населения снижаются три года подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%, приводят цифры в «Infoline-Аналитике».

Также, согласно данным исследования агентства, покупатели резко ограничили закупки материалов для строительства индивидуальных домов, ввод которых в России в 2016 году сократился более, чем на 10%, и крупномасштабные ремонтные работы, но менее активно сокращали потребление материалов для мелких отделочных работ (обоев, краски, шпатлевки, керамической плитки).

От DIY к DIFM

Но при всех этих обстоятельствах рынок товаров для дома и ремонта, по мнению Елены Коротеевой, демонстрирует довольно высокий уровень устойчивости.

«В предыдущие годы был установлен рекорд по объему ввода жилья в стране — 80 млн. кв. метров или более одного млн квартир. А это, как минимум, миллион унитазов, несколько миллионов дверей, окон, и именно это фундаментально сегодня поддерживает рынок, — считает Коротеева. — Новоселы активно делают ремонт в своих квартирах, увеличивая продажи в сегменте Soft-DIY (отделочные материалы)».

Еще одним ключевым трендом рынка является рост сегмента интернет-продаж строительных материалов и товаров для дома: так, в 2016 году доля онлайн-покупок на DIY-рынке увеличилась на 27% и приблизилась к 108 млрд рублей.

По данным «Infoline-Аналитики», на начало 2017 года более 200 универсальных сетей DIY России (более 50%) развивают онлайн-каналы. «В течение прошлого года «Леруа Мерлен» расширил online-каталог до 38 тыс. SKU, что полностью покрывает ассортимент гипермаркетов, при этом online-заказ доступен более, чем для 85% предложенных в каталоге товаров. По словам топ-менеджеров сети, план по доле online-продаж у «Леруа Мерлен» — 5% от общего объема продаж в ближайшие несколько лет. На текущий момент ритейлера больше интересует конверсия: информация о том, сколько человек, посетивших сайт компании, придет после этого в офлайн-магазин», — уточняют эксперты.

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, объемы продаж через интернет-сервисы пока незначительны на фоне крупных ритейлеров. Согласно опросам населения, основными сдерживающими факторами являются: опасения получить при покупке в интернете неподходящий цвет, оттенок и текстуру DIY-товаров (26,7%), сомнения относительно качества товара (24%), боязнь дополнительных сложностей с возможным возвратом покупки продавцу (9%). «При этом треть россиян ценят экономию времени и доступ к более широкому, чем в офлайне ассортименту, к тому же, 29% опрошенных уверены, что при покупке в онлайн-магазинах можно сэкономить», — говорит Коренев.

На фоне усиления конкуренции на рынке, помимо этого, началась перестройка форматов и методов торговли. «Сеть «Аксиома» сегодня работает в формате DIY (от англ. Do It Yourself – «сделай сам»), но стремительно идет к новому для себя формату DIFM (от англ. Do It For Me – «сделай для меня»), где услуги становятся главным преимуществом сети», — говорит Елена Коротеева. Например, сейчас в магазине можно заказать доставку товара, разгрузку и подъем на этаж, дизайн интерьера, осуществление ремонтных работ, пошив штор, резку материалов, оверлок, прокат инструмента, возврат товара, а также кредит и рассрочку.

В целом, в 2017 году эксперты прогнозируют начало восстановительного роста рынка DIY на 1-2% преимущественно за счет сегмента отделочных материалов (Soft-DIY) и товаров для дома, а также в связи с продолжающимся динамичным ростом продаж товаров для сада, таких как теплицы, удобрения, семена, саженцы, цветы в условиях ограниченной доступности овощей и фруктов у потребителей с низким уровнем доходов (пенсионеров, бюджетников). «В последующие годы прогнозируется увеличение этого рынка еще на 2-4% ежегодно», — подчеркивает Алексей Коренев.

Одновременно, в связи со снижением объемов строительства многоквартирных домов и индивидуального жилья, а также ростом доли жилья сдающегося с отделкой, потребление базовых строительных материалов (Hard-DIY) в денежном выражении 2017 году, по прогнозам аналитиков, продолжит сокращаться.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter