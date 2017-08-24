Первый красноярский «Ашан» откроется в октябре

В октябре 2017 года в Красноярске французская сеть «Ашан» откроет свой первый гипермаркет. Об этом стало известно сегодня во время ярмарки вакансий.

Сегодня центр занятости Красноярска организовал очередную ярмарку вакансий для выпускников учреждений профессионального образования, на которой присутствовали представители французского ритейлера «Ашан». Они объявили, что первый «Ашан» в формате гипермаркета откроется уже в октябре в ТЦ «Зеленый» в микрорайоне «Покровский». Площадь гипермаркета составила 5 тыс. кв. м. На текущий момент 2ГИС обозначает это здание как «строящееся».

Ранее представители сети сообщали «КС», что в городе до конца года должно появиться два магазина. Строительство второго ведется в «Солонцах». Информации о сроках завершения пока нет. Местные СМИ пишут, что строительство затягивается.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter