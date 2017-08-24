Политолог ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВ поделился с «КС» своим видением проходящей кампании по выборам в Законодательное собрание Новосибирской области на 21 избирательном округе, оценил шансы кандидатов и их предвыборные стратегии.

— Кого вы считаете основными игроками на этих выборах? Как оцениваете предвыборные стратегии кандидатов?

— Главных конкурентов три: Александр Бойко от «Единой России», Сергей Клестов от КПРФ и Константин Антонов, представляющий партию «Родина».

У Александра Бойко есть неплохие шансы, несмотря на то, что его противники критикуют его агитационные материалы. Такую критику следует адресовать его предвыборной команде, которая должна умело доводить до жителей района информацию о кандидате. Есть у него материалы, которые я бы назвал «second hand». Например, эти плакаты с призывами «за город будущего». Сколько можно говорить о будущем, когда люди хотят жить в настоящем? В этом есть, конечно, резон – человек живет будущим, но людей сейчас волнует не прекрасное будущее, а трудное настоящее.

В интернете много критики в адрес Александра Бойко, в том числе, задают вопрос о том, почему он идет от «Единой России». Можно за многое критиковать партию власти, но она определенно остается значительной силой в регионе. Александр Бойко вправе сам выбирать, от какой партии ему баллотироваться. В целом, его программа ясна, но я считаю, что он очень мало проводит встреч с избирателями округа, их точно должно быть больше.

Если говорить о кандидате Сергее Клестове, то в его пользу, конечно, работает электорат округа, в основном, коммунистический. Железнодорожный район всегда голосовал за коммунистов – так уже сложилось. В то же время у Клестова достаточно минусов: его обвиняют в том, что он не справился с поставленными задачами, возглавляя департамент энергетики и ЖКХ в мэрии Новосибирска. В свое время он избирался в Ленинском районе, где его оппонентами были «Родина» и «Единая Россия», ему удалось их обойти, пока они «перетягивали» друг у друга голоса.

Невооруженным глазом видно, что его команда работает лучше, чем у Бойко. Если пройтись по округу, везде можно увидеть листовки, призывающие голосовать за Клестова. Бойко размещает большие плакаты в нескольких точках, а коммунисты действуют малым форматом, зато везде. Поэтому визуальное присутствие Клестова на округе больше, чем у Александра Бойко.

Преобладание прокоммунистически настроенного избирателя на округе может сыграть и не в пользу коммунистов. Знаю, как часто они полагались на то, что в таком-то районе у них сильная партийная организация, что избиратель за них, и вместо активной агитации начинали заблаговременно считать себе проценты. Никогда нельзя забывать о принципе: если ты поставил себе цель, забудь о ней и налаживай процесс ее достижения.

Константину Антонову вряд ли светят большие перспективы, но некоторые его вещи попадают в цель. Его преимущество – журналистское перо, критика. Он обрушился на мусорную концессию, на проблемы ЖКХ и управляющих компаний – это очень острые сейчас темы, позволяющие ему критиковать правительство области и мэрию.

— Предвыборная агитация началась достаточно поздно. Могли ли кандидаты вступить в предвыборную гонку чуть раньше с помощью каких-то других инструментов взаимодействия с избирателями?

— Я знаю, что ряд кандидатов были возмущены тем, что начало предвыборной кампании тормозилось. Думаю, вполне реально было ее начинать до официального старта вне юридической плоскости, например, просто помогать социальному сектору. Почему бы и нет? Порой, когда проходят выборы, люди просят об элементарных вещах, например, о материальной помощи в сфере ЖКХ. На муниципальных выборах избиратель голосует за конкретного кандидата и его реальные дела, а не за политическую и идеологическую принадлежность.

Когда во время дня голосования устраиваются карусели и подкупы, такие вещи должны пресекаться соответствующими органами. Если команда кандидата прибегает к таким методам, это значит, что она расписывается в собственной несостоятельности. Есть такая поговорка «работу не обманешь», как ты поработал, такой результат и получил. Так что многое зависит от деятельности предвыборных штабов кандидатов, от того, как они поработают на явку.

— Отказ в регистрации Виктору Куршину и Сергею Бойко как-то изменил расклад сил?

— Нет, не думаю. Нравится нам или нет, на сегодня есть два основных оппонента – Александр Бойко и Сергей Клестов. Не исключаю, что в избирательном процессе могут быть неожиданности – редко, но они случаются. У Константина Антонова, например, руки развязаны – он журналист, он может критиковать и у него нет негативного «бэкграунда».

— Какую явку стоит ожидать? Кто придет на избирательные участки?

— Речь идет, конечно, о локальных выборах, которые, в отличие от больших компаний, проходят несколько вяло. Особенно если учесть время ее проведения – лето, начало сентября, время отпусков и дач. Основная масса жителей округа при любом раскладе будет занята своими делами.

Избиратель с каждым годом становится все требовательнее и недоверчивее к выборам, он думает, что выборы ничего не решают. Это очень сильно влияет на электоральное поведение. К сожалению, в последнее время доля проголосовавших снизилась с сорока процентов до примерно тридцати. Явка зависит, в первую очередь, от того, как будут работать предвыборные штабы. Могу предположить, что 10 сентября избирательные участки посетят 34-35% от всех жителей округа, но повторюсь, все зависит от того, насколько каждая команда будет способна мотивировать свой электорат.

По возрасту будет доминировать население после сорока лет. Если не работать отдельно по всем возрастным группам (молодежь, средний возраст, пожилые), то ничего не добьешься. Молодые люди считают, что они все про выборы знают и незачем на них ходить, люди среднего возраста во всем сомневаются и никому не верят, у пожилых степень доверия к выборам достаточно высокая. Если учитывать эти различия, разобраться, как и какие агитаторы будут работать с разными возрастными группами, то результат будет. Но таких квалифицированных агитаторов еще надо найти. Важный нюанс заключается в том, что обычно 15-20% голосующих определяются с выбором кандидата в тот момент, когда они приходят на участок.

Сейчас предвыборная кампания проходит в вялотекущем режиме. Предвыборные команды пока ведут себя не очень активно, недостаточно работают с избирателями, но здесь действует и естественный фактор – летний сезон. Рекомендую предвыборным командам выбросить из головы миф о последней неделе перед голосованием. Избиратель принимает решение, полагаясь на впечатления, накопленные в течение всей кампании. Одержит верх тот кандидат, чья команда будет целенаправленно эти впечатления формировать.

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