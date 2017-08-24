Сеть ресторанов быстрого питания New York Pizza запускает новый формат заведений, ориентированный на доставку. Открытие первой точки состоится в ближайшую субботу на улице Выборной, сообщают в компании.

Одна из старейших новосибирских сетей ресторанов быстрого питания New York Pizza решила сделать ставку на более мобильный формат.

«Это новый подход к бренду NYP, — отмечает управляющий партнер NYP Евгения Головкова. — Современный дизайн, электронная очередь, детская зона — атрибуты, которые будут отличать новые рестораны». Объем инвестиций в открытие одной точки в компании оценивают в 10 млн рублей. В перспективе ближайших двух лет в Новосибирске планируется открыть порядка 6-7 ресторанов нового формата NYP.

Перспективными для открытия заведений в компании называют Первомайский, Ленинский, Кировский и Октябрьский (МЖК) районы.

Напомним, что в декабре 2016 года в Москве NYP открыл свой собственный ресторан, но на фудкорте. Отдельностоящие собственные рестораны NYP не открывал с 2013 года.

NYP — старейшая сеть ресторанов быстрого питания в Новосибирске. Основана в 1995 году выходцем из США Эриком Шогреном. Сегодня насчитывает более 35 ресторанов в 12 городах России, в том числе в Москве, половина из которых работает по франшизе.

«Новый формат продиктован реалиями рынка. Так, в Новосибирск уже зашла сеть «ДоДо Пицца», в ближайшее время в городе, вероятно, также появятся Domino’s Pizza и Pizza Hut. Поэтому мы решили укреплять формат доставки и быть ближе к отдаленным районам города», — подчеркивает директор по маркетингу NYP Карина Нехаенко.

Новый подход к открытию ресторанов в дальнейшем предполагается масштабировать как на собственные рестораны, так и на новые франчайзинговые, уточняют в компании.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter