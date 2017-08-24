Полтора года уйдет на устранение замечаний Росприроднадзора к работе Гусинобродского полигона

В Новосибирске подготовлен план по устранению замечаний Росприроднадзора к работе крупнейшего в городе полигона по приему мусора. Деятельность полигона пока не приостанавливается.

Полтора года потребуется на устранение замечаний, из-за которых Росприроднадзор предписывал властям Новосибирска прекратить работу Гусинобродского полигона. Однако требование ведомства не было выполнено: мэрия включилась в активную работу с Росприроднадзором по решению указанного вопроса.

На сегодня, по словам мэра Анатолия Локтя, подготовлен план устранения замечаний. Его уже направили ведомству. По некоторым из нарушений уже работает оператор полигона МУП «Спецавтохозяйство», однако есть и такие вопросы, например, изменение границ города, которые требуют решения законодательных органов субъекта федерации.

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