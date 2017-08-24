Какое будущее ждет сеть Traveler’s Coffee?

 
 
Traveler’s Coffee

Конфликт вокруг бренда Traveler’s Coffee, за которым «КС» следит вот уже не первый год, разгорелся настолько сильно, что управляющий новосибирской сети Евгений Михиенко попал в СИЗО, а в городе заговорили о возвращении из США основателя компании Кристофера Тара-Брауна.

Останется ли право на использование бренда у компании «Traveler’s Coffee Москва» Анвара Пириева, договорятся ли стороны между собой, или сеть в конце концов прекратит свое существование в прежнем виде? Мы предлагаем читателям «КС» проголосовать за возможные варианты дальнейшего развития событий вокруг сети.

Какие последствия для сети Traveler’s Coffee, на ваш взгляд, будет иметь продолжающийся корпоративный конфликт?

Результаты опроса

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