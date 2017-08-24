Конфликт вокруг бренда Traveler’s Coffee, за которым «КС» следит вот уже не первый год, разгорелся настолько сильно, что управляющий новосибирской сети Евгений Михиенко попал в СИЗО, а в городе заговорили о возвращении из США основателя компании Кристофера Тара-Брауна.

Останется ли право на использование бренда у компании «Traveler’s Coffee Москва» Анвара Пириева, договорятся ли стороны между собой, или сеть в конце концов прекратит свое существование в прежнем виде? Мы предлагаем читателям «КС» проголосовать за возможные варианты дальнейшего развития событий вокруг сети.

Какие последствия для сети Traveler’s Coffee, на ваш взгляд, будет иметь продолжающийся корпоративный конфликт? Права на бренд останутся у компании «Traveler’s Coffee Москва» Анвара Пириева, а «Traveler’s Coffee Новосибирск» будет вынуждена сменить бренд или работать с ним на условиях правообладателя

Права на бренд вновь вернутся «Traveler’s Coffee Новосибирск» и американским инвесторам компании во главе с Ричардом Хейнсвортом, а «Traveler’s Coffee Москва» будет вынуждена сменить бренд

Возвращение Кристофера Тара-Брауна на пост главы «Traveler’s Coffee Новосибирск», если оно состоится, поможет устранить все существующие противоречия и консолидировать сеть вокруг ее основателя

В конце концов сеть прекратит свое существование в том виде, в котором она есть сейчас, поскольку корпоративный конфликт наносит разрушительное воздействие

Права на бренд в конце концов перейдут третьим лицам, равноудаленным от сторон конфликта и не имеющим отношения ни к новосибирской, ни к московской Traveler’s Coffee

Затрудняюсь предположить дальнейшее развитие событий, не владею ситуацией Результаты опроса

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