Региональный центр «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» объявляет финансовые результаты первого полугодия 2017 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В первом полугодии 2017 года прибыль до налогообложения увеличилась на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 425,5 млн рублей. Основными факторами роста прибыли стали: снижение расходов на досоздание резервов и рост чистого процентного дохода.

Средства клиентов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка на 30 июня составили 12,3 млн рублей, увеличившись на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Средства физических лиц возросли на 19,5% до 6,96 млн рублей. Положительная динамика обусловлена ростом текущих счетов на 33% до 2,75 млн рублей. Средства корпоративных клиентов возросли на 61% до 3,39 млн рублей, при этом текущие счета показали самую значительную положительную динамику (+113% до 2,72 млн рублей).

Кредитный портфель РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка до вычета резервов увеличился по итогам первого полугодия 2017 года на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 33,29 млн рублей. Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: крупный и средний бизнес (+14,6% до 13 млн рублей), малый и микро бизнес (+27,8% до 3,1 млн рублей), розничные клиенты (+19,8% до 17,2 млн рублей). Основным драйвером среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся более чем в два раза до 7 млн рублей.

За первое полугодие 2017 года Райффайзенбанк в Сибири выдал более 6 млн рублей. кредитов розничным клиентам. Ипотека стала одним из ключевых продуктов для физических лиц, на нее пришлось 42,5% от всего розничного кредитного портфеля. Всего на 30 июня было выдано 2,5 млн рублей ипотечных кредитов. Значительный рост был и по объему потребительских кредитов розничным кредитам в Сибири – на 34% до 3,11 млн рублей на конец первого полугодия 2017 года.

Кредитование малого бизнеса в регионе также является одним из ключевых направлений деятельности банка и показывает положительную динамику. Клиентам малого и микро бизнеса выдано 1,73 млн рублей кредитов, что в два раза выше аналогичного показателя прошлого года.

«По итогам первого полугодия 2017 года банк продемонстрировал качественную положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности. Это является подтверждением эффективности реализуемой банком модели развития. Кредитный и депозитный портфели демонстрируют устойчивый рост. Хорошим темпом развивается розничный бизнес в Сибири. Мы стремимся постоянно совершенствовать наши предложения для физических лиц. В течение года мы снижали ставки по ипотеке, потребительскому кредиту, выводили на рынок новые кредитные и дебетовые карты. Это позволило нам значительно нарастить объемы выдач. Стратегическим направлением для нас остается малый бизнес. В первом полугодии мы предложили предпринимателям «легкий овердрафт» и уникальные технологические решения, которые дают новые возможности нашим клиентам. Эта работа формирует фундамент долгосрочных и стабильных отношений банка с бизнесом. До конца текущего года основными фокусами для банка будут: привлечение новых клиентов, ипотека, малый бизнес и развитие дистанционных сервисов», – комментирует директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова.

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