Дочерняя структура РЖД ищет подрядчика для строительства учебного центра Новосибирского подразделения Западно-Сибирского УЦПК. Конкурс был размещен на сайте закупок.

По ул. Владимировской в Новосибирске АО «РЖДСтрой» планирует возвести учебный центр для подготовки рабочих кадров на полигоне Западно-Сибирской железной дороги. Именно нехваткой специалистов вызвана необходимость строительства такого центра в Новосибирске, так как на сегодня в состав Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций входят только четыре подразделения — Омское, Тайгинское, Новокузнецкое и Кулундинское.

Сумма контракта 161,99 млн рублей. Вскрытие конвертов состоится 1 сентября, но что касается сроков завершения строительства, то заказчик требует ввести центр в эксплуатацию не позднее конца 2018 года.

Отметим, что эскизы будущего учебного центра опубликованы на сайте «Сибжелдорпроекта», которому принадлежит проект пятиэтажного здания. Кроме того, по улице Владимировской уже расположено учреждение РЖД, а именно Дорожная клиническая больница. Возможно, учебный центр будет находиться на ее территории.

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