Ко Дню шахтера в Кузбассе открыли новую шахту

Недалеко от Новокузнецка в эксплуатация введена первая очередь шахты «Увальная». Официальное открытие было приурочено к празднованию Дня шахтера.

Новое предприятие на тысячу рабочих мест открыто в Новокузнецком районе Кемеровской области. Вчера пресс-служба областной администрации сообщила об открытии шахты «Увальная», которая строилась с 2015 года. Здесь будут добывать ценнейшие коксующиеся марки угля, запас которых оценен на несколько десятилетий. На территории шахты проложены железнодорожные пути и технологическая дорога протяженностью 20 км, построены трансформаторная подстанция мощностью 40 МВт, высоковольтная линия электропередачи 220 кВ, админстративно-бытовые объекты, погрузочно-складской комплекс с закрытым угольным складом. Производственная мощность на текущий момент составляет около 2 млн тонн коксующегося угля марки «ГЖ».

«Как итог, сегодня мы получили современное угольное предприятие, оснащенное на 95 % эффективной, высокопроизводительной техникой отечественного производства, с новыми рабочими местами, комфортными условиями труда и высоким уровнем зарплаты для наших шахтеров — до 60 тыс. рублей в месяц, — сказал и.о. губернатора Владимир Чернов. — На предприятии заняты более 900 человек».

На объекте продолжаются работы по строительству обогатительной фабрики и поверхностной инфраструктуры. Когда объекты будут закончены, то будет введена вторая очередь шахты. Это планируется сделать через полтора года. Таким образом объемы добычи угла увеличатся до 4,5 млн тонн в год, а численность работников возрастет до 1,3 тыс. человек.

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