К благоустройству новосибирской пешеходной улицы подключились бизнесмены

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на улице Ленина в Новосибирске, которая по выходным в рамках эксперимента становится пешеходной, принялись за ее благоустройство.

Руководство гостиницы «Центральная», которая находится в самом начале улицы Ленина в Новосибирске, включилось в благоустройство первой пешеходной улицы города. Об этом сообщает официальный сайт Новосибирска. Работы последовали после того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратил внимание на неудовлетворительное состояние тротуара. Директор гостиницы «Центральная» Алексей Виноградов рассказал, что дорожка будет отремонтирована за счет средств организации. По словам бизнесмена, работы от ресторана PARK Café до улицы Советской будут завершены до конца недели. Здесь обновят асфальт и сделают бордюр.

К слову, вчера «КС» писал, как опытом Новосибирска вдохновились красноярцы и предлагают так же сделать одну из центральных улиц пешеходной по выходным.

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