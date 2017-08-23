Конфликт вокруг бренда Traveler’s Coffee, за которым «КС» следит вот уже не первый год, разгорелся настолько сильно, что управляющий новосибирской сети Евгений Михиенко попал в СИЗО, а в городе заговорили о возвращении из США основателя компании Кристофера Тара-Брауна. Как сейчас обстоят дела в сети кофеен, кто имеет право на использование бренда Traveler’s Coffee, и как планирует его защищать, разбирался «КС».

Напомним, что управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler’s Coffee Евгений Михиенко был помещен в СИЗО в Москве по подозрению в покушении на мошенничество по делу, связанному с использованием товарного знака Traveler’s Coffee. Этот арест стал новой вехой в истории конфликта, за которым «КС» следит не первый год.

Ранее сообщалось, что управлять сетью вместо арестованного Евгения Михиенко будет Кристофер Тара-Браун, который прежде был вынужден покинуть компанию и уехать в США. Информацию об этом «КС» подтвердили источники, близкие к Travelers Coffee. Однако, пока он работает удаленно. Стоит отметить, что именно с момента отъезда Кристофера Тара-Брауна началась острая фаза корпоративного конфликта вокруг сети Travelers Coffee. Его участниками являются бывший совладелец компании Анвар Пириев (в настоящий момент — глава «Traveler’s Coffee Москва») и американские инвесторы компании во главе с Ричардом Хейнсвортом, интересы которых представляет управляющий новосибирской сети Евгений Михиенко.

Напомним, что ранее в интервью «КС» Кристофер Тара-Браун объяснял свой уход из Traveler’s Coffee необходимостью формирования новой команды, способной развивать компанию в новых экономических условиях. А Анвар Пириев утверждал, что Тара-Браун ушел из бизнеса отнюдь не по собственной инициативе, а по инициативе собственников, и решение о разделе компании он принимал сам. После раздела организации и начался спор за права на бренд Traveler’s Coffee. На текущий момент юридически владельцем товарного знака на всей территории присутствия сети является ООО «Трэвелерс кофе Москва» во главе с Анваром Пириевым. Однако, акционеры и руководство новосибирской сети Traveler’s Coffee не согласны с этим. Именно этот конфликт и продолжается по сей день, переходя в новую фазу.

В связи с задержанием Евгения Михиенко, американским инвесторам пришлось подключиться к руководству буквально на следующий день после того, как это случилось. В частности, как удалось узнать «КС», фактическим директором Traveler’s Coffee в Новосибирске сейчас является Ричард Хейнсворт (руководитель управляющей компании «Трэвэлерс Кофе Интернэшил Лимитед», Кипр). Как рассказала «КС» партнер компании «Гребнева и партнеры» Анна Войцехович, работающая с Traveler’s Coffee, сейчас все управленческие решения так или иначе согласуются с ним, но это происходит удаленно. «На сегодня было затруднительно привезти Ричарда в Россию. И мы боимся новых провокаций в его адрес с противоположной стороны. Поэтому пока работаем удаленно — это более безопасно», — рассказала юрист. Также она подтвердила, что к работе сети плотно подключился Кристофер Тара-Браун. «Он может помочь во всей этой непонятной истории, — пояснила Анна Войцехович, — Ведь сейчас Анвар Пириев заявляет, что вообще он придумал товарный знак Traveler’s Coffee и изначально являлся его собственником (так мы сейчас читаем в показаниях). Хотя по нашей информации этот знак родился задолго до того, как господин Пириев вообще появился в этой компании. Поэтому мы видим смысл обратиться к основателю, чтобы он помог и объяснил историю взаимоотношений. Мы думаем, ему будет сподручнее восстановить правильную работу сети, вернуть ее в нужное русло, как этого хотелось бы всем, и работникам и потребителям», — добавила Анна Войцехович.

Сам Кристофер Тара-Браун отказался комментировать «КС» сложившуюся ситуацию, пояснив, что руководство компании само обратится в СМИ, когда сочтет это уместным.

В свою очередь Евгений Михиенко сейчас по-прежнему находится в СИЗО. Уголовное дело против него, по убеждению Анны Войцехович, было возбуждено в результате лоббирования. «Различные форматы уголовных дел очень активно лоббировались с ноября прошлого года. И один из них в итоге возымел успех. Это дело связанно с фактом отчуждения товарного знака и не совсем законными действиями вокруг этого, — пояснила она. — На сегодня даже сложно сказать, по какой статье предъявлены обвинения, потому что они постоянно меняются: то незаконное отчуждение товарного знака, то мошенничество, то покушение на мошенничество. И мы не очень пока понимаем окончательную формулировку. Но дело точно связано с переходом права собственности на товарный знак между двумя юрлицами — все крутится вокруг этого».

При этом, по ее словам, стратегия защиты на сегодня сосредоточена на том, чтобы доказать непричастность компании к любым махинациям. «В деле очень много материалов, они все абсолютно разные и относятся к разным сделкам, и даже к тем, когда господина Михиенко вообще не было в компании. Сейчас мы просто знакомимся с материалами дела и пытаемся выяснить стратегию следователей», — рассказала Анна Войцехович. Что касается стратегии обвинения, то, по ее словам, следствие хочет добиться явки с повинной, хотя «даже не понимает, о чем именно она должна быть».

По мнению многих наблюдателей, сложившуюся ситуацию можно рассматривать, как пример недобросовестной конкуренции или даже незаконного преследования предпринимателей. А это — сфера деятельности уполномоченного по правам бизнеса. Однако, в аппарат бизнес-омбудсмена компания пока не обращалась. А, как пояснили «КС» в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова, для того, чтобы омбудсмен обратил внимание на дело, он должен получить обращение от предпринимателя. Существует неподтвержденная информация о том, что сам Евгений Михиенко пытался обращаться к омбудсменам с неясными результатами, однако выяснить, к кому именно и когда, не удалось, а обратиться за комментарием к самому бизнесмену по понятным причинам не получилось. Ни в федеральной ни в новосибирской приемной его обращения не зарегистрированы. При этом уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирске Виктор Вязовых сказал «КС», что готов встречаться и с собственниками компании, и с руководством, и с юристами, и обсуждать возникшую проблему. «Но для этого необходима инициатива с их стороны, которой пока нет», — пояснил он. Кстати, юристы новосибирского Traveler’s Coffee пытались обращаться в прокуратуру с жалобой на противоправные действия в ходе обысков в компании, однако никакого значимого результата не последовало, а полученный ответ по их мнению, можно считать отпиской.

На сегодняшний день сеть кофеен Traveler’s Coffee в Новосибирске продолжает свою работу. Однако, вывески заведений завешены тканью, а фирменная посуда убрана. «Это необходимая оборона. Мы, понимая действия господина Пириева, видим, что сейчас он может выступить против кофеен. Он будет требовать взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака, который считает своим, — поясняет Анна Войцехович. — И для того, чтобы не дать ему этой возможности, было принято решение пока на время завесить вывески».

Кстати, по тому же делу недавно был задержан Сергей Михеев, бывший топ-менеджер «Трэвэлерс кофе Москва», ныне работающий финансовым консультантом в «Трэвэлерс кофе Новосибирск». Для него была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде (об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат Ирина Гребнева).

«КС» будет следить за развитием событий.

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