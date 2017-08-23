В Новосибирской области объявили о старте нового сезона федеральной программы “Ты-предприниматель”. В ее рамках можно получить бизнес-образование при государственной поддержке.

Федеральная программа “Ты-предприниматель” в Новосибирской области объявила набор участников на программу бизнес-образования по запуску своего бизнеса для людей возраста от 14 до 30 лет. В 2017 году около 500 участников будет принято на образовательные программы, которые стартуют с октября 2017. В Новосибирской области «Ты-предприниматель» реализуется с 2010 года, и за это время более 2 тыс. человек прошли обучение по программе, а четверть из них открыла свое дело.

В целом же программа реализуется в 59 регионах России, за период реализации было открыто более 16 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, около 500 тыс. человек приняли участие в программе.

Чтобы принять участие в программе необходимо пройти бесплатное тестирование на предпринимательские способности и получить приглашение на участие в образовательных проектах.

В Школе Бизнеса SREDA рассказали, что в сентябре в рамках осеннего сезона программы предусмотрены онлайн-тестирование на предпринимательские способности и краш-тест бизнес-идей. В октябре и ноябре пройдет серия мероприятий MBA:

MBA-junior — мероприятие, направленное на популяризацию предпринимательства среди школьников;

MBA-online – дистанционные курсы для молодых начинающих предпринимателей;

МВА-region – масштабный и комплексный проект (реализуется с 2010 года) для начинающих предпринимателей и держателей бизнес-идей Новосибирска и Новосибирской области. В проекте ежегодно принимает участие 200 человек.

МВА+ — образовательный проект для молодых людей с действующим бизнесом более одного года. Цель – развитие и масштабирование бизнеса. Количество участников — 80 человек.

МВА-technology — образовательный проект для молодых людей с инновационным и технологичным бизнесом более одного года. Цель – «упаковка» проекта для привлечения инвестиций (30 человек).

MВА-students – образовательный проект для студентов, желающих в ближайшее время открыть свой бизнес.

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