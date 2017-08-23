МТС подключила сёла Хакасии к скоростному мобильному интернету

В МТС сообщили о расширении территории покрытия скоростного мобильного интернета стандарта 4G в Республике Хакасия. Оператор запустил связь «четвертого поколения» в Абазе, Аскизе, Ташебе, Бограде и Знаменке. Кроме того, сеть 4G МТС стала доступна в Бискамже, Шира и Жемчужном, а в пос. Майна, Чапаево и Подсинем 4G-покрытие было расширено.

В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС на скорости до 75 Мбит/с на сегодняшний день имеют порядка 70% населения республики в 14 населенных пунктах. Кроме того, установка новых базовых станций стандарта 4G позволила снизить нагрузку на действующие 2G и 3G станции и таким образом увеличить скорость мобильного интернета МТС в Хакасии в целом.

«Скоростной мобильный интернет стал услугой первой необходимости, такой же востребованной, как голосовая связь или домашнее телевидение. Так, с момента запуска 4G в 2014 году среднемесячный объем потребления мобильного интернет-трафика абонентами МТС в Хакасии вырос в три раза, а продажи смартфонов с поддержкой 4G за последний год выросли в полтора раза. Для нас очень важно, чтобы скоростной мобильный доступ к интернет-ресурсам и сервисам был у всех, независимо от места проживания. А для жителей сельской местности это, зачастую, один из главных каналов связи с миром. Поэтому мы расширяем нашу сеть 4G не только в районных центрах и местах отдыха, но и в малых населенных пунктах республики», – отметил директор филиала МТС в Хакасии Олег Горбачев.

МТС в Хакасии использует для передачи сигнала 4G так называемые «голосовые» частоты – диапазон 1800 МГц, что даёт бОльшую площадь покрытия и лучшее качество связи внутри зданий – в жилых домах, общественных заведениях, на хозяйственных и индустриальных объектах. Еще одно преимущество данного стандарта в том, что его поддерживает подавляющее большинство 4G-устройств, продаваемых в России, в том числе и самые бюджетные. Всё это в комплексе существенно ускоряет развертывание в регионе сети «четвертого поколения» и делает скоростной мобильный интернет еще более доступным.

В планах МТС до конца 2017 года запустить сеть 4G в других населенных пунктах республики и продолжить её развитие в 2018 году.

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