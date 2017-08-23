В ФКУ Упрдор «Алтай» подвели итоги мониторинга объектов дорожного сервиса трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай и в Алтайском крае. Для повышения качества сервиса будет создана специальная рабочая группа.

На сегодня на федеральной автодороге «Чуйский тракт» в Алтайском крае и Республике Алтай зарегистрировано около 200 объектов дорожного сервиса, из которых 121 организация находится в республике. Этого, исходя из отчета ФКУ Упрдор «Алтай» достаточно, даже с учетом того, что маршрут обладает большим туристическим потенциалом. Мониторинг управления показал, что некоторые предприятия не прошли согласование в Росавтодоре. Кроме того были выявлены недочеты и замечания, которые ФКУ Упрдор «Алтай» направил не только владельцам придорожных организаций, но районным администрациям.

Теперь, после мониторинга, в регионах будут созданы специальные рабочие группы, которые должны поднять уровень дорожного сервиса на федеральной трассе до международных стандартов.

«В крае работа, направленная на повышение качества придорожной инфраструктуры, идет с 2008 года, – отметил замначальника ФКУ Упрдор «Алтай» Владимир Дубровский. – Тогда региональным правительством была утверждена схема размещения объектов сервиса, проверки стали ежегодными и носят плановый характер. Это дает результаты: на Всероссийском конкурсе Росавтодора «Лучший объект дорожного сервиса» наши предприятия завоевали шесть призовых мест. Теперь аналогичная схема утверждена и в республике, расширенная комиссия работала с мая, при этом задействовали и глав муниципальных образований».

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