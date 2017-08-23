Арбитражный суд Томской области признал банкротом компанию «Велес-40», ранее официально представлявшую в регионе бренды Subaru, Audi, KIA, SsangYong, Hyundai Truck&bus, а также являвшуюся партнером федеральной сети постгарантийного обслуживания «Белый сервис». Истцом выступил банк «Уралсиб», сумма исковых претензий которого составила 34,8 млн рублей.

Напомним, что основанная Александром Куликовым группа компаний «Велес-40» ранее являлась одним из старейших и крупнейших дилеров Томской области. Компания официально представляла бренды Subaru, Audi, KIA, SsangYong, Hyundai Truck&bus, планировала строить салон «АвтоВАЗа», а также являлась партнером федеральной сети СТО «Белый сервис».

В 2011 году «Велес-40» планировал строительство в Томской области дилерской деревни на земельном участке общей площадью 15 га. Предполагалось, что речь будет идти о пяти автосалонах общей площадью 2000 кв.м. каждый. На тот момент в компании отмечали, что собственных средств вполне хватает на строительство «дилерской деревни». «В отличие от некоторых новосибирских дилеров, «прогоревших» в кризис, мы не набираем большие кредиты на строительство огромного количества салонов с нечеткими сроками окупаемости», — отмечали на тот момент в «Велес-40». Вместе с тем, реализовать проект не удалось из-за изменившейся экономической ситуации.

В 2012 году «КИА Моторс РУС» расторгла дилерский договор с «Велес-40» и назначила дилером автоцентр «Сто Коней». В 2014 году «Велес-40» прекратила работу с Audi. В феврале 2017 года компания перестала быть дилером Subaru.

Иск о банкротстве ООО «Велес-40» был подан банком «Уралсиб». По данным арбитражного суда Томской области, сумма исковых претензий банка составляет 34 803 968,62 руб. Как говорится, в материалах суда, заявление обосновано непогашением должником (ООО «Автоцентр «Велес-40»») в течение более чем трех месяцев задолженности. В свою очередь ООО «Велес-40» выступало поручителем по этому договору. Как говорится в материалах дела, сумма кредита составляла 44 200 000 руб, ставка процента — 19,3% годовых.

19 июля Кировский районный суд Томска уже принял обеспечительные меры в виде ареста движимого и недвижимого имущества ООО «Автоцентр «Велес-40», ООО «АЦС Велес-40», ООО «АЦ Авангард Томск» (бывший официальный дилер Audi в Томске), ООО «Велес-40», Куликова Александра Александровича (основателя ГК «Велес-40»), Куликовой Любови Викторовны, Куликова Вячеслава Александровича по каждому в пределах суммы иска – 30 395 330,35 руб.

Залогом по кредиту служили несколько объектов недвижимости и земельный участок. Как говорится в материалах дела, до обращения в суд заложенное имущество неоднократно выставлялось на продажу с целью удовлетворения требований банка во внесудебном порядке, но не было реализовано в связи с отсутствием спроса.

В итоге в отношении «Велес-40» была введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Виктор Коземаслов. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 12 февраля 2018 года.

Напомним, что другой крупный томский мультибрендовый дилер — ГК «Автосан» —в 2016 году выставил на продажу свои салоны, а позднее закрыл шоу-рум Mitsubishi, прекратил закупки у дистрибьютора автомобилей Hyundai, расторг дилерский договор с Nissan.

В свою очередь еще один крупный местный игрок — Автоцентр «Евразия» сосредоточился на работе с брендами Volkswagen и Skoda, переведя Suzuki, Peugeot и Honda в формат сервисных центров.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter