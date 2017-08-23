Основатель кондитерских Kuzina открыл первое кафе сети в США

Новосибирская сеть Kuzina вышла на рынок США. В пресс-службе компании сообщили, что первое кафе открылось в штате Миннесота в городе-побратиме Новосибирска.

В Миннеаполисе открылось первое кафе новосибирской сети кондитерских Kuzina. К слову, об этих планах «КС» сообщала еще в феврале топ-менеджер и соучредитель сетей New York Pizza и Kuzina Евгения Головкова. Инвестиции в открытие кафе в США составили 5,5 млн рублей. Кондитерская расположилась в здании площадью 80 кв. м. В компании говорят, что кондитерская послужит экспериментом по востребованности формата на американском рынке. В случае успеха в планах сети открыть еще пять точек на территории США.

«Сейчас в США наблюдается тренд на европейские торты и десерты, в том числе проявляется интерес к русским тортам, а они у нас в ассортименте есть — Сметанный, Песочный, Медовый (Кокетка). Кроме того, в США активно пропагандируется тенденция на потребление натуральных кондитерских ингредиентов и выпечку ручной работы. Несомненно, такая продукция будет стоить дороже, но есть аудитория, готовая платить за хороший качественный десерт», — отмечает собственник сети кондитерских Kuzina Эрик Шогрен.

О затратах на открытие кафе в США в компании говорят, что это соизмеримо с открытием аналогичной кондитерской в России, однако ремонт и обслуживание помещения имеют ощутимую разницу.

Отметим, что на данный момент портфель компании включает 28 точек, из которых 22 находятся в Новосибирске и Барнауле, пять – в Москве. Пресс-служба сети поделилась, что в ближайшее время в Новосибирске откроется еще две кондитерских. Открытие шестой московской точки ожидается в сентябре.

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