Властям Новосибирской области предложено создать единого оператора по водоснабжению. Соответствующее предложение сделали активисты новосибирского отделения Общероссийского народного фронта, говорится на сайте ОНФ.

В Новосибирской области управлять объектами водопроводно-коммунального хозяйства, возможно, будет один оператор посредством объединения МУПов, занимающихся водоснабжением в 11 муниципальных образованиях. Такой проект предложили к реализации новосибирские активисты ОНФ и представили его в областном правительстве. Согласно их проекту, оператор с условным названием АО «Облводоканал» будет владеть имуществом 108 предприятий в рамках концессионного соглашения. Все эти предприятия располагаются вблизи от Новосибирска.

На сегодня, приводит данные пресс-служба ОНФ, износ сетей в регионе достиг 70%, а потери воды из-за этого составляют почти 50 млн куб. м. Водоснабжением потребителей занимаются более 300 предприятий.

«Об эффективности работы этих МУПов говорить не приходится: на фоне минимальной выручки значительные средства тратятся на содержание административного аппарата, тарифы для населения завышены, даже если строятся объекты водоподготовки, скважины, обслуживать их некому: в районах просто нет специалистов», – констатировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Аверьяскин.

По мнению общественников, решить проблему может создание единого регионального оператора, который объединит все МУПы.

«Объединение разрозненных муниципальных предприятий под единым началом решит многие проблемы. В первую очередь – тарифообразования на водоснабжение, а также обеспечения населения качественной питьевой водой», — считает Аверьяскин.

В сообщении ОНФ говорится, что в правительстве решено создать рабочую группу для рассмотрения вопроса и проработки комплекса предложений по инвентаризации имущества нынешних МУПов и его передаче новому единому оператору.

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