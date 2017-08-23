Аман Тулеев впервые за долгое время провел совещание с администрацией Кемеровской области. Работой своих подчиненных он остался недоволен.

Начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина, руководитель аппарата администрации региона Алексей Зеленин и глава совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын получили выговор от главы Кузбасса Амана Тулеева. Во вторник, 22 августа губернатор провел первое совещание, спустя более чем два с половиной месяца. Своих подчиненных он обвинил в подлости из-за ситуации вокруг его состояния здоровья. По мнению Тулеева, администрация обязана была выступить с опровержением относительно слухов о его смерти.

«Я очень обижен на Синицына, по подлому поступил Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил», — обратился Тулеев к своим подчиненным.

О своем здоровье губернатор сказал, что «нормально все, но нужно расхаживаться». Он также добавил, что врачи его предупреждали о срочном проведении операции, но он «заработался» и в итоге «запустил» болезнь, а после операции из-за этого начались осложнения. К слову, на совещание он прибыл в кресле-каталке.

«Откуда руководить — вам разницы нет. Я сейчас это уже делаю. Вы знаете, все у меня было на контроле», — подчеркнул свой рабочий настрой Аман Тулеев.

Глава Кузбасса предположил, что уже через месяц сможет «стоять на ногах твердо».

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