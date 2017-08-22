Глава алтайского минсельхоза Александр Чеботаев рассказал, что из-за большого урожая гречки цена на крупу может значительно снизиться. Сообщение было сделано во время пресс-конференции министра.

В 2017 году аграрии Алтайского края засеяли гречихой намного больше площадей, чем необходимо для региона и страны. Именно по этой причине, как рассказал журналистам министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, закупочная цена на крупу серьезно упала. Так, по словам министра, площадь под гречиху в регионе была увеличена на 170 тыс. гектаров, и за последнюю неделю закупочная цена составила от 12,5 до 15 рублей за килограмм крупы.

«Перестарались мы. Я думаю, рубеж в 600 тыс. гектаров достаточен для нашего региона и страны, а 12 рублей — не совсем правильная цена», — сказал Александр Чеботаев и добавил, что на Алтайский край приходится около 35-40% всех площадей гречихи в России.

Тем не менее от переизбытка в дальнейшем может избавить сокращение площадей и их засев другими культурами. Так, министр пояснил, что власти обращались к аграриям Бийско-Чумышской зоны, чтобы те больше не засевали невыгодную для них гречиху.

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