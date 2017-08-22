Агропарк «Новосибирск» получил статус рынка

Новосибирский агропарк теперь получил официальное право называться рынком. Об этом сегодня сообщила коммерческий директор ООО «Агропарк» Наталья Бовтунова.

Проект крупной овощебазы, которая расположилась в здании, где год назад закрылся гипермаркет Forma на проезде Энергетиков в Новосибирске, получил статус рынка. По данному адресу в ЕГРЮЛ зарегистрировано еще две компании, имеющих в названии слово «агропарк»: ООО «Агропарк-Нск» и ООО «Агропарк-Брн». Учредителями в этих двух компаниях заявлены Леонид Сергеев и Марина Денисенко. Владеют фирмами они на паритетных началах. Учредителем же ООО «Агропарк» в ЕГРЮЛ значится ООО «Ковровый двор». Отметим, что в совет директоров проекта входит бывший зампрокурора Новосибирской области Сергей Воронов.

«Проект получил выписку из Единого реестра объектов потребительского рынка города Новосибирска и официально получил право называться рынком. Теперь наши арендаторы имеют возможность торговать не только в розницу, но и оптом», — пояснил председатель совета директоров Сергей Воронов.

Коммерческий директор рынка Наталья Бовтунова рассказала, что площадь комплекса составляет 18 тыс. кв. м. Сейчас арендаторами «Агропарка» стали около полусотни предпринимателей, и работа по привлечению ведется.

В компании, уверяют, что фермерские продукты здесь реализуются без ритейлерских накруток, то есть продукт продается по ценам ниже среднегородских.

К слову, недавно «КС» публиковал интервью с бывшим совладельцем одной из крупнейших компаний по поставкам овощей, фруктов и круп на сибирский рынок – «Продгамма» Александром Хамидуллиным, который размышлял, смогут ли новые проекты забрать существенную долю у Хилокского рынка в поставках плодоовощной продукции.

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