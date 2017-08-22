В Новосибирске отмечают День флага

Во вторник 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В Новосибирске в этот день праздничные мероприятия прошли в разных районах города.

Сегодня с 13.00 и до 20.00 основной площадкой для празднования Дня флага в Новосибирске стал Театральный сквер перед одним из символов областной столицы – Театра оперы и балета. Содержательной составляющей праздника в этот раз организаторы решили сделать молодежную тематику.

В праздничных мероприятиях приняли участие первые лица региона и города. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил жителей с «важным патриотическим праздником», напомнив присутствующим об истории триколора.

«Сегодня государственный флаг Российской Федерации стал главным символом нашей страны. Этот символ объединяет нас, вызывает гордость за историю страны и желание вписать свою яркую страницу в развитие этой истории, в труд многих предшествующих поколений», – сказал Городецкий.





В рамках Дня флага в Новосибирске сегодня работают интерактивные точки и площадки, организованные молодежными учреждениями. В интерактивных зонах организаторы представили робототехнику, выездную химическую лабораторию, настольные игры, работы граффити. Вечером гостей ожидает большая концертная программа. Отметим, что молодёжная тематика в этом году была выбрана в связи с предстоящим XIX Всемирным фестивалем молодёжи и студентов.

По данным областного правительства, в сквере перед Оперным театром сегодня собралось порядка полутора тысяч горожан.

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