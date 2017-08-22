В Новосибирске отмечают День флага

 
 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил жителей региона с Днем флага

Во вторник 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В Новосибирске в этот день праздничные мероприятия прошли в разных районах города.

Сегодня с 13.00 и до 20.00 основной площадкой для празднования Дня флага в Новосибирске стал Театральный сквер перед одним из символов областной столицы – Театра оперы и балета. Содержательной составляющей праздника в этот раз организаторы решили сделать молодежную тематику.

В праздничных мероприятиях приняли участие первые лица региона и города. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил жителей с «важным патриотическим праздником», напомнив присутствующим об истории триколора.

День флага

День флага

«Сегодня государственный флаг Российской Федерации стал главным символом нашей страны. Этот символ объединяет нас, вызывает гордость за историю страны и желание вписать свою яркую страницу в развитие этой истории, в труд многих предшествующих поколений», – сказал Городецкий.

День флага
День флага

В рамках Дня флага в Новосибирске сегодня работают интерактивные точки и площадки, организованные молодежными учреждениями. В интерактивных зонах организаторы представили робототехнику, выездную химическую лабораторию, настольные игры, работы граффити. Вечером гостей ожидает большая концертная программа. Отметим, что молодёжная тематика в этом году была выбрана в связи с предстоящим XIX Всемирным фестивалем молодёжи и студентов.

По данным областного правительства, в сквере перед Оперным театром сегодня собралось порядка полутора тысяч горожан.

День флага

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