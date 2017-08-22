Из 42 жалоб, поступивших в избирком 21 округа в Новосибирске, удовлетворены 9

В территориальный избирком Железнодорожного района Новосибирска в настоящий момент поступило 42 жалобы на нарушение избирательного законодательства в ходе предвыборной агитации в заксобрание Новосибирской области. 33 из них рассмотрены комиссией, удовлетворены 9, сообщил «КС» член избиркома Михаил Маскалев.

Основная масса обращений исходит от представителей кандидатов и касается проверки нарушений законодательства о предвыборной агитации у их оппонентов. Согласно закону о выборах, избирательная комиссия должна быть уведомлена о тех агитационных материалах, которые распространяются не через СМИ. Предвыборный штаб КПРФ, по словам юриста предвыборного штаба Камиля Джафарова, отправил более 20 жалоб в ТИК на материалы, агитирующие за Александра Бойко («Единая Россия»), без соответствующего уведомления в избиркоме.

Как отмечает Михаил Маскалев, наибольшее количество удовлетворенных жалоб поступило от штаба Александра Бойко, меньше всех жалоб шло от штаба Константина Антонова (партия «Родина»).

Большая часть обращений, которым было отказано в удовлетворении, была направлена против материалов, информирующих о профессиональной деятельности кандидатов; такие материалы не признаются за агитацию.

Отметим, что три из пяти кандидатов занимаются деятельностью, которую можно считать достаточно публичной: коммунист Сергей Клестов занимает пост советника мэра города; Александр Бойко является руководителем группы компаний «Трансервис»; Константин Антонов – владелец портала «Сибкрай».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter