Предпринимателям вернут арендную плату с досрочно завершившегося «Праздника топора» под Томском

Управляющая компания парка «Околица», где на прошлой неделе был закрыт международный фестиваль плотников из-за массового отравления гостей, вернет арендную плату предпринимателям.

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, выступая перед депутатами в Законодательной Думе региона, сообщил, что предприниматели, организовавшие площадки на прерванном из-за вспышки кишечной инфекции «Празднике топора» получат арендную плату в полном объеме. Возвращением средств займется УК «Околица».

Пострадали от массового отравления за два дня проведения фестиваля почти 130 человек. На сегодня в больницах остается 15 человек, среди которых двое детей.

«Количество госпитализированных идет на спад (для сравнения: в субботу, 19 августа, их было 23), и это лучше всего характеризует своевременность принятых мер по локализации инфекции. Тяжелых среди больных нет, состояние у всех стабильное», — рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Ольга Иванникова.

В пятницу 18 августа глава региона принял решение досрочно закрыть фестиваль, так как не были ясны точные причины отравления гостей праздника. Позже в анализах сотрудников цеха был выявлен возбудитель дизентерии.

«Компетентные органы сейчас детально разбираются, как и по чьей вине ЧП стало возможным», — завершил доклад врио губернатора.

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