Российские банки снижают ставки по ипотеке. Соответствующее решение уже обнародовал ряд банков, включая Сбербанк.

Речь идет о снижении процентных ставок по жилищным кредитам на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке (0,6-2 п.п.), а также уменьшении минимального размера первоначального взноса по приобретению нового жилья (на 5 п.п.). Масштабные изменения стали возможны из за оптимизации сервисов выдачи кредитов: многие процессы были автоматизированы, издержки сокращены, и, кроме того, запускаются сервисы электронной регистрации и ипотечные платформы, в ряде случае стало возможным и подписание кредитного договора в офисе застройщика.

По словам начальника управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Новосибирского отделения № 8047 Сбербанка Марии Вороновой, на текущий момент рынок ипотечного кредитования вернулся к докризисным показателям: потребительский спрос восстанавливается, ипотечные ставки планомерно снижаются.

Всего за первое полугодие 2017 года новосибирское отделение Сбербанка выдало ипотечных кредитов на сумму 7,7 млрд рублей, что выше на 28 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом. Портфель ипотеки банка за этот же период составил 48 млрд рублей (+ 10% к аналогичному периоду предыдущего года).

Средний чек ипотечного кредита продолжает держаться на уровне 1,5 млн рублей и колеблется в районе плюс-минус 5% в зависимости от квартала. Средний срок ипотечного кредитования не превышает десяти лет. Структура выдач ипотечного кредитования в 2017 г. сложилась, по программа строящегося жилья – 40% и 60% по программам готового жилья.

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