Вандалы повредили баннер баллотирующегося в заксобрание Новосибирской области Сергея Клестова. Об этом рассказали в пресс-службе обкома КПРФ.

Обком КПРФ в Новосибирске готовит обращение в полицию по факту порчи баннера, который в ходе предвыборной кампании Сергея Клестова в заксобрание был размещен в Заельцовском районе. В сообщении обкома уточняется, что баннер был испорчен на остановке Холодильная: вандалы вырезали лицо из фотографии советника мэра.

«Материал был зарегистрирован по всем необходимым правилам, собственник объекта, на котором был размещен плакат, также дал свое согласие», — объяснила пресс-служба КПРФ, напомнив, что в Новосибирске уже не в первый раз вандалы портят плакаты партии.

Напомним, 10 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Новосибирской области (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Они проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры.

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